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7 февраля 2024, 10:00 Читати українською

Управляйте платными подписками в ПУМБ Online

ПУМБ заботится о своих клиентах и делает все, чтобы сделать финансовую жизнь украинцев более удобной и комфортной. Сталкивались с ситуацией, когда вдруг выясняется, что ежемесячно с карты снимаются средства за доступ к сервису подписки, которым давно не пользуетесь? ПУМБ побеспокоился, чтобы клиенты банка больше не попадали в ловушку «забытых» подписок и запустил новый сервис — мониторинг и управление подписками в приложении ПУМБ Online.

Преимущества сервиса:

• Никаких неожиданных списаний — вся информация о платных подписках на онлайн сервисы, приложения и другие услуги в одном приложении.

• Управление подписками. Включайте и выключайте подписки в приложении.

Как настроить? Открыть приложение ПУМБ Online => Платежи => Подписки. Или детали карты-шестерня — Подписки.

Еще не клиент ПУМБ? Скачайте приложение ПУМБ Online и зарегистрируйтесь с помощью цифровых документов. Сервис доступен как в Украине, так и за границей. Регистрация возможна как с украинским, так и иностранным номером.

Планируйте финансы разумно — контролируйте свои расходы с ПУМБ Online!

Источник: Минфин
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