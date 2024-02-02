Ключ к успеху? Почему опционы заслуживают внимания инвесторов в 2024 году

Согласно данным Futures Industry Association, торговля опционами выросла на 478% за 10 лет. Почему этот инструмент набирает популярность и станет ли он особенно помощным для инвесторов на фондовом рынке в 2024 году? Разбираем в сегодняшнем материале.

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Что такое опционы и как они работают?

Опцион — это сделка, дающая право купить или продать определенный актив (например, акции) по конкретной цене в будущем. При этом покупатель оформляет только право на покупку актива, которым может воспользоваться по желанию.

Опционы — сложный финансовый инструмент. Они могут принести прибыль, что в несколько раз превысит сумму вложений, но и риски операций с ним также значительно выше, чем традиционно. Понимать, как работают опционы, полезно и спекулянтам, и долгосрочным инвесторам с опытом, желающим заработать и снизить риски при торговле на бирже.

Покупка опциона похожа на то, как вы приобретаете страховку на автомобиль. Вы платите фиксированную стоимость страховки, а страховая компания берет на себя риски, связанные с тем, что может случиться с вашим автомобилем в течение года.

К примеру, если у вас есть опцион на покупку акций компании X по цене $50 и цена ценных бумаг вырастет до $60, вы можете использовать свое право и купить акции за $50, получив прибыль. Однако если цена остается ниже $50, вы можете просто не использовать опцион и потерять только «премию опциона» — сумму, которую потратили на заключение опционного контракта.

Какие задачи решают инвесторы с помощью опционов?

Опционы используют преимущественно для хеджирования и наращивания прибыли. Если точнее, то инструмент полезен в следующих случаях:

Чтобы застраховать свои риски на рынке. К примеру, покупка опционов может помочь инвесторам застраховаться от внезапного снижения стоимости их акций. Потенциальные потери при этом ограничиваются суммой премии, которую инвестор заплатил за опцион.

Гибкость. Торговля опционами предоставляет инвесторам целый ряд инвестиционных стратегий, которые могут применяться в зависимости от целей инвестора, его толерантности к риску и перспективам рынка. Количество типов сделок, которые можно совершить с активом, растет с 2−3 до 6−7. Преимущество в том, что для покупки договора не нужно владеть базовым активом. Если ставка не сработает, владелец в худшем случае теряет стоимость опциона.

Получение дохода. Использование опционов позволяет более эффективно управлять капиталом. Вы можете получать дополнительную прибыль от получения премий и таким образом нарастить доходность инвестиционного портфеля при умеренных капиталовложениях.

Фото: freepik.com

Почему торговать опционами станет актуально в 2024 году?

В то время, когда фондовый рынок США на своих рекордных уровнях, а учетные ставки и инфляция высоки, есть вероятность повышенной волатильности и умеренной коррекции. Особенно в секторе ИТ, который в 2023 году стал локомотивом рынка. Так вот 30 января Google и Microsoft представили сильные квартальные отчеты, однако котировки эмитентов все равно просели. Почему? Ибо сильная отчетность может привести к пересмотрам EPS компаний вверх, а инвесторы уже опасаются столь высокого оптимизма, поэтому могут фиксировать доходы.

Опционы могут пригодиться инвесторам, чтобы развернуть ситуацию в этом году себе на пользу, но инструментом не удастся торговать, если не изучить его технические детали. Опционы — инструмент высокорисковый, поэтому требует знаний и подготовки. Он подходит инвесторам с опытом, которые разбираются в фундаментальном и техническом анализах рынка.

Качественное обучение по теме опционов в Украине доступно в Биржевом университете. Профильный курс ведет инвестор с 10-летним опытом Богдан Сидоренко, работающий с опционами с 2018 года и обучавшийся работе с инструментом в зарубежных профильных школах, а также Евгений Трегубченко. Курс «Опционы для портфельного инвестора» подходит для инвесторов, уже имеющих средний уровень знаний и желающих уметь читать опционы, рассчитывать их цену, правильно выбирать сделки, управлять рисками и составлять опционные стратегии для наращивания доходов.