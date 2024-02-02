Согласно данным Futures Industry Association, торговля опционами выросла на 478% за 10 лет. Почему этот инструмент набирает популярность и станет ли он особенно помощным для инвесторов на фондовом рынке в 2024 году? Разбираем в сегодняшнем материале.
Ключ к успеху? Почему опционы заслуживают внимания инвесторов в 2024 году
Фото: freepik.com
Что такое опционы и как они работают?
Опцион — это сделка, дающая право купить или продать определенный актив (например, акции) по конкретной цене в будущем. При этом покупатель оформляет только право на покупку актива, которым может воспользоваться по желанию.
Опционы — сложный финансовый инструмент. Они могут принести прибыль, что в несколько раз превысит сумму вложений, но и риски операций с ним также значительно выше, чем традиционно. Понимать, как работают опционы, полезно и спекулянтам, и долгосрочным инвесторам с опытом, желающим заработать и снизить риски при торговле на бирже.
Покупка опциона похожа на то, как вы приобретаете страховку на автомобиль. Вы платите фиксированную стоимость страховки, а страховая компания берет на себя риски, связанные с тем, что может случиться с вашим автомобилем в течение года.
К примеру, если у вас есть опцион на покупку акций компании X по цене $50 и цена ценных бумаг вырастет до $60, вы можете использовать свое право и купить акции за $50, получив прибыль. Однако если цена остается ниже $50, вы можете просто не использовать опцион и потерять только «премию опциона» — сумму, которую потратили на заключение опционного контракта.
Какие задачи решают инвесторы с помощью опционов?
Опционы используют преимущественно для хеджирования и наращивания прибыли. Если точнее, то инструмент полезен в следующих случаях:
- Чтобы застраховать свои риски на рынке. К примеру, покупка опционов может помочь инвесторам застраховаться от внезапного снижения стоимости их акций. Потенциальные потери при этом ограничиваются суммой премии, которую инвестор заплатил за опцион.
- Гибкость. Торговля опционами предоставляет инвесторам целый ряд инвестиционных стратегий, которые могут применяться в зависимости от целей инвестора, его толерантности к риску и перспективам рынка. Количество типов сделок, которые можно совершить с активом, растет с 2−3 до 6−7. Преимущество в том, что для покупки договора не нужно владеть базовым активом. Если ставка не сработает, владелец в худшем случае теряет стоимость опциона.
- Получение дохода. Использование опционов позволяет более эффективно управлять капиталом. Вы можете получать дополнительную прибыль от получения премий и таким образом нарастить доходность инвестиционного портфеля при умеренных капиталовложениях.
Фото: freepik.com
Почему торговать опционами станет актуально в 2024 году?
В то время, когда фондовый рынок США на своих рекордных уровнях, а учетные ставки и инфляция высоки, есть вероятность повышенной волатильности и умеренной коррекции. Особенно в секторе ИТ, который в 2023 году стал локомотивом рынка. Так вот 30 января Google и Microsoft представили сильные квартальные отчеты, однако котировки эмитентов все равно просели. Почему? Ибо сильная отчетность может привести к пересмотрам EPS компаний вверх, а инвесторы уже опасаются столь высокого оптимизма, поэтому могут фиксировать доходы.
Опционы могут пригодиться инвесторам, чтобы развернуть ситуацию в этом году себе на пользу, но инструментом не удастся торговать, если не изучить его технические детали. Опционы — инструмент высокорисковый, поэтому требует знаний и подготовки. Он подходит инвесторам с опытом, которые разбираются в фундаментальном и техническом анализах рынка.
Качественное обучение по теме опционов в Украине доступно в Биржевом университете. Профильный курс ведет инвестор с 10-летним опытом Богдан Сидоренко, работающий с опционами с 2018 года и обучавшийся работе с инструментом в зарубежных профильных школах, а также Евгений Трегубченко. Курс «Опционы для портфельного инвестора» подходит для инвесторов, уже имеющих средний уровень знаний и желающих уметь читать опционы, рассчитывать их цену, правильно выбирать сделки, управлять рисками и составлять опционные стратегии для наращивания доходов.
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