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26 января 2024, 19:14 Читати українською

50% украинцев не интересуются кибербезопасностью, 43% никак не защищают свои персональные данные — опрос Viber

В канун Дня защиты данных (28 января) команда Rakuten Viber спросила украинцев, какими методами они пользуются для безопасности в интернете.

В канун Дня защиты данных (28 января) команда Rakuten Viber спросила украинцев, какими методами они пользуются для безопасности в интернете.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРезультаты опроса показали, что 43% украинцев уверены в защищенности своих персональных данных в интернете и не принимают никаких дополнительных мер.
Фото: Rakuten Viber

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Результаты опроса показали, что 43% украинцев уверены в защищенности своих персональных данных в интернете и не принимают никаких дополнительных мер.

Остальные 57% опрошенных пользуются дополнительными методами:

  • 11% имеют антивирус на телефоне,
  • еще 4% устанавливают его на компьютер,
  • 9% включают двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов,
  • 7% загружают программы только на официальных сайтах.

Также респонденты отметили, что не делятся по телефону для защиты данных (8%). 6% украинцев устанавливают разные пароли, еще 4% — часто их меняют. Остальные (8% опрошенных) применяют все вышеперечисленные методы.

На вопрос «Какими методами защиты персональных данных вы пользуетесь?» ответы распределились следующим образом:

  • Верю, что все и так будет хорошо с моими данными, поэтому ничем не пользуюсь — 43%;
  • Имею антивирус на телефоне — 11%;
  • Двухфакторная аутентификация повсюду — 9%;
  • Нигде не делюсь своим номером телефона — 8%;
  • Загружаю программы только с официальных сайтов — 7%;
  • Использую повсюду разные пароли — 6%;
  • Часто меняю пароли — 4%;
  • Имею антивирус на компьютере — 4%;
  • Все вышеперечисленное, а то и больше — 8%.

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Осведомленность в кибербезопасности

Также украинцев спросили, стали ли они более осведомлены в кибербезопасности за последний год. 50% респондентов не интересуются этим вопросом, 21% делают все, чтобы углубить свои знания. 17% опрошенных ничего не читали на тему кибербезопасности в течение года для лучшего понимания.

12% украинцев уверены, что знают достаточно:

  • 6% хорошо разбирались в мерах безопасности и раньше,
  • еще 6% значительно улучшили знания за последний год.

Ответы на вопрос «По вашему мнению, стали ли вы лучше разбираться в кибербезопасности за последний год?» распределились следующим образом:

  • Не интересуюсь этим вопросом — 50%;
  • Скорее да, делаю все для этого — 21%;
  • Скорее нет, целенаправленно ничего не читал/а — 17%;
  • И раньше круто разбирался в этом — 6%;
  • Очень прокачался в этой теме, теперь могу лекции читать — 6%.

Опрос

В анонимном опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 50 тысяч пользователей.

Источник: Минфин
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