В канун Дня защиты данных (28 января) команда Rakuten Viber спросила украинцев, какими методами они пользуются для безопасности в интернете.
50% украинцев не интересуются кибербезопасностью, 43% никак не защищают свои персональные данные — опрос Viber
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Результаты опроса показали, что 43% украинцев уверены в защищенности своих персональных данных в интернете и не принимают никаких дополнительных мер.
Остальные 57% опрошенных пользуются дополнительными методами:
- 11% имеют антивирус на телефоне,
- еще 4% устанавливают его на компьютер,
- 9% включают двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов,
- 7% загружают программы только на официальных сайтах.
Также респонденты отметили, что не делятся по телефону для защиты данных (8%). 6% украинцев устанавливают разные пароли, еще 4% — часто их меняют. Остальные (8% опрошенных) применяют все вышеперечисленные методы.
На вопрос «Какими методами защиты персональных данных вы пользуетесь?» ответы распределились следующим образом:
- Верю, что все и так будет хорошо с моими данными, поэтому ничем не пользуюсь — 43%;
- Имею антивирус на телефоне — 11%;
- Двухфакторная аутентификация повсюду — 9%;
- Нигде не делюсь своим номером телефона — 8%;
- Загружаю программы только с официальных сайтов — 7%;
- Использую повсюду разные пароли — 6%;
- Часто меняю пароли — 4%;
- Имею антивирус на компьютере — 4%;
- Все вышеперечисленное, а то и больше — 8%.
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Осведомленность в кибербезопасности
Также украинцев спросили, стали ли они более осведомлены в кибербезопасности за последний год. 50% респондентов не интересуются этим вопросом, 21% делают все, чтобы углубить свои знания. 17% опрошенных ничего не читали на тему кибербезопасности в течение года для лучшего понимания.
12% украинцев уверены, что знают достаточно:
- 6% хорошо разбирались в мерах безопасности и раньше,
- еще 6% значительно улучшили знания за последний год.
Ответы на вопрос «По вашему мнению, стали ли вы лучше разбираться в кибербезопасности за последний год?» распределились следующим образом:
- Не интересуюсь этим вопросом — 50%;
- Скорее да, делаю все для этого — 21%;
- Скорее нет, целенаправленно ничего не читал/а — 17%;
- И раньше круто разбирался в этом — 6%;
- Очень прокачался в этой теме, теперь могу лекции читать — 6%.
Опрос
В анонимном опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 50 тысяч пользователей.
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