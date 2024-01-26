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26 января 2024, 15:00 Читати українською

Клиенты Sensе Bank заработали более 700 тыс. грн на «збірках»

«Збірка» в мобильном банке Sense SuperApp — универсальный инструмент для сбора денег от друзей и знакомых: на помощь ВСУ или дроны, желаемую покупку или просто «про запас». Он был презентован как удобный сервис в Sense SuperApp в конце 2021 года.

Первоначально клиенты банка пользовались им в основном для накопления средств для собственных нужд. Но в последнее время все больше збірок создается для сбора средств на помощь украинским воинам, приобретение амуниции и дронов.

Главное преимущество «Збірки» над похожими продуктами других банков — проценты, начисляемые банком на средства, хранящиеся на «збірке».

Создавая «Збірку», клиент автоматически получает 4% годовых дохода на все лежащие на нем деньги. Чем дольше длится сбор и чем больше собрано — тем больше прибыль. Другими словами, збірка — это не просто удобный, но и выгодный инструмент для сбора денег. В этом смысле он является бессрочным банковским депозитом без ограничения минимальной суммы и с возможностью снять деньги без потери процентов в любой момент.

Кроме того, пополнять «Збірку» в удобном формате по ссылке или QR-коду могут на любую сумму все желающие, даже если они еще не стали клиентом Sense Bank.

Интересные цифры о збірке

 — От запуска сервиса два года назад украинцы заработали на процентах, начисляемых на «Збірку», 744 тысяч гривен, свидетельствует статистика банка.

— За этот период было открыто более 40 тысяч збірок. И их количество продолжает расти каждый день.

— В среднем клиенты Sense SuperApp завершали сбор средств за 124 дня.

Как начать собирать деньги

Открыть «Збірку» очень просто. Для этого необходимо на вкладке продукты в Sense SuperApp выбрать «Створити збірку», указать сумму сбора и по желанию ввести название. Sense SuperApp самостоятельно сгенерирует ссылку или QR-код, которым легко поделиться с друзьями в социальных сетях, мессенджерах и любым другим удобным способом.

Пополнить «Збірку» может любой, у кого есть ссылка или QR-код: удобная и простая онлайн-форма позволяет безопасно и за несколько секунд перевести желаемую сумму на «Збірку» с помощью Google Pay или Apple Pay.

Sense Bank — системно важный украинский банк, 100% акций которого принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФЛП в 130 отделениях по всей Украине, а также через онлайн-банк Sense SuperApp. В банке работает около 4 тысяч сотрудников.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 января 2024, 15:34
#
Так заработали или
все-таки собрали …
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0
nitrolog
nitrolog
26 января 2024, 15:46
#
А якби дочитали тоді б питань не було…

Цікаві цифри про збірку
— Від запуску сервісу два роки тому українці заробили на відсотках, що нараховуються на «Збірку», 744 тисячі гривень, свідчить статистика банку.
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