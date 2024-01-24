Первые полмиллиарда за уничтоженное имущество: Украинцы активно обменивают жилищные сертификаты на новые дома

Общая сумма, на которую 298 украинских семей приобрели новый дом по программе «єВідновлення», уже превысила полмиллиарда гривен. Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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По ее словам, еще 1,5 млрд грн владельцы выданных жилищных сертификатов за разрушенное жилье забронировали. Это значит, что они уже определились с новым жилищем, которое вскоре готовы купить.

Общая сумма средств, которые государство перечислила продавцам недвижимости, который стал новым домом сотням украинских семей, жилье которых было уничтожено в результате военной агрессии россии, на сегодняшний день составляет более 726 млн грн.

Всего на сегодняшний день уже сформировано 2385 жилищных сертификатов «Восстановление» на общую сумму в 4,3 млрд гривен. Сложившийся жилищный сертификат означает положительное решение по компенсации за разрушенное жилье. Еще один положительный показатель — количество обработанных заявлений. Так, по состоянию на сегодняшний день украинцы подали 8974 заявлений и более половины — 4774 заявления, уже обработали, отметила Шуляк.

«Мы видим, что по темпам обработки заявлений динамика очень положительная. Например, этап компенсаций за поврежденное жилье стартовал 1 мая 2023 года и сейчас уже обработано более 75% заявлений. А этап компенсаций за уничтоженное жилье стартовал только 1 августа, при том что успели обработать уже более половины заявлений.

Эти цифры достаточно показательны, ведь люди понимают — ожидать нового жилья не нужно будет годами, поскольку заявители, подавшие заявления, например, полгода назад, уже его приобрели за средства, предоставленные государством", — отметила Елена Шуляк.

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Она также отметила, что за поврежденное в результате российской агрессии жилье государство согласовало компенсации на общую сумму в 4 млрд грн, из которых 3,4 млрд грн владельцы такого жилья уже получили и 1 млрд грн уже потратили на необходимые товары и услуги по восстановлению.

Как получить компенсацию или реализовать жилищный сертификат «єВідновлення»

Подать в «Дие», через ЦНАП или нотариуса информационное сообщение и заявление на компенсацию по поврежденному или уничтоженному жилью;

Дождаться визита специальной комиссии от органов местного самоуправления, которая обследует жилье — он состоится в течение 30 дней;

Открыть счет в одном из банков-партнеров (Приватбанк, monobank, ПУМБ, Ощадбанк, Сенс Банк, Райффайзен Банк и др.);

Получить решение комиссии с суммой компенсации или жилищного сертификата в «Дие».

После получения жилищного сертификата необходимо выбрать новое жилье и забронировать в «Дие» необходимую сумму.

После бронирования, но перед заключением сделки купли-продажи следует отказаться от права собственности на разрушенное жилье. Сделать это можно самостоятельно или с помощью нотариуса и регистратора, обратившись в ЦНАП.

После заключения сделки купли — продажи средства поступят продавцу. Это означает, что заявитель реализовал свой жилищный сертификат.

Напомним

С 1 января 2024 года получить компенсацию могут граждане, которые за свой счет отремонтировали свое поврежденное жилье. Кроме того, в начале декабря прошлого года начали выплачивать компенсацию за поврежденное жилье, нуждающееся в капитальном ремонте — до 500 тыс. грн.