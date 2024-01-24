Эксперт из Казахстана рассказал о выгоде вложений в акции: с точки зрения налогов и не только

В самые кризисные времена люди активно начинают искать лучшие способы для сохранения сбережений. Если раньше уберечь от инфляции могла покупка иностранной валюты , то сегодня многие опасаются налогов, вводимых государствами на наличность. В Украине на данный момент декларированию деньги подлежат только при пересечении границы, но эксперты советуют изучать опыт других государств, вносящих эту информацию в ежегодную финансовую отчётность. В данном материале своим видением современного сохранения денег без потери их ликвидности поделится Ерлан Абдикаримов — казахстанский аналитик фондового рынка, славящийся точными прогнозами по доходности акций, в частности, американских бигтехов.

Как обязательства по декларированию влияют на личные сбережения?

Специалист говорит, что хоть в каждой отдельной стране свои налоговые кодексы и проценты сборов по тем или иным видам имущества, суть остаётся одна — граждане обязаны отдавать часть финансов в казну. Например, в Казахстане уже действует система всеобщего декларирования, при которой к 2025 году абсолютно каждый трудоспособный человек будет должен подавать документы в налоговые органы о своих приобретениях и продажах, убытках и доходности от самых разных видов деятельности.

Закон не обойдёт стороной ни обычного учителя, ни владельца нефтяного концерна или высокопоставленного чиновника. Такая практика, по словам Ерлана Абдикаримова, давно не является чем-то уникальным в Европе и Соединённых Штатах. И немцы, и американцы грамотно составляют семейную отчётность, нередко привлекая к этому бухгалтеров. Будет ли когда-нибудь что-то подобное в Украине — сейчас сложно сказать, отмечает эксперт. Но в чём он уверен точно — держать деньги «за пазухой» становится невыгодным. Если не рост цен, то налоги «съедят» часть из сбережений. И это не сущие копейки, а в некоторых случаях добрые 20−25%!

Отсюда возникает вполне логичный вопрос: как в таком случае создать и поддерживать ту самую «подушку безопасности», к которой можно обратиться в экономически нестабильные времена? Ерлан Абдикаримов уверен, что лучшим из вариантов может стать инвестирование в инструменты фондового рынка.

Покупка акций: популярные предубеждения и опыт других стран

Если лет 10 назад инвестирование для большинства людей казалось чем-то сложным и дорогим, то в наши дни существует тенденция к увеличению количества вкладчиков среди всех возрастов и стран. Оказалось, что доход могут принести и небольшие первоначальные взносы, а правильно приобретённые в своё время активы могут вовсе стать «золотым билетом» для человека. Соблюдая правила нехитрой процедуры, каждый желающий может стать акционером крупной фирмы и даже получить право голосования на её собраниях. Вот только мало кто задумывается о том, что ценные бумаги обязательно нужно декларировать. Ерлан Абдикаримов говорит, что часто возникает ситуация, когда люди, абсолютно не имеющие никаких проблем с налоговым законодательством, покупают акции самых дорогих корпораций мира, даже не подозревая о том, что такие операции подлежат фиксации. Конечно же, всё заканчивается большими штрафами.

В Казахстане декларирование акций обязательно, но это не значит, что за доход от них нужно платить налоги. Такая же ситуация и в Испании, Великобритании и многих других странах, учитывая определённые нюансы. Ещё одно преимущество данного метода сохранения средств состоит в том, что, пребывая в бумагах компаний, они также могут умножаться и приносить человеку пассивный доход. Зная об этом, американцы скупают перспективные активы для формирования капитала на обучение детей, приобретение недвижимости в будущем, получения пенсии и многих других жизненных целей. У жителей стран постсоветского пространства есть ещё немного времени для того, чтобы изучить эту тему и грамотно распорядиться деньгами в нужный момент.

Ерлан Абдикаримов советует отбросить излишний скептицизм и углубиться в правила работы фондового рынка. Сделав это сейчас, вы поблагодарите себя в будущем, говорит специалист.