Главное за неделю: ОВГЗ, рост мировой экономики и Давос-2024

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 января 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: ОВГЗ, рост мировой экономики и Давос-2024

Сказочное богатство: сколько зарабатывает Джоан Роулинг и как помогает Украине

История Джоан Роулинг выглядит не менее сказочно, чем вымышленный ею фантастический мир. Благодаря успеху книг о Гарри Поттере Роулинг стала самой богатой писательницей всех времен: ее состояние превышает $1 млрд. Об основных источниках ее доходов и инвестициях звездной писательницы рассказывает «Минфин».

Бизнесмена Мазепу задержали на границе: он заявил, что ехал в Давос

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы. Его адвокаты заявили, что бизнесмен ехал на форум в Давосе.

Банки выдали бизнесу кредиты по госгарантиям почти на 104 миллиарда

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 32 619 кредитов на общую сумму 103,8 млрд грн, из которых в 2023 году — 13 658 кредитов на 44,7 млрд грн.

ВПЛ могут получить по 10,8 тысячи от ООН

Внутри перемещенные лица могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в размере 10 800 гривен.

Останутся ли ОВГЗ привлекательными для инвестиций, если гривна снова будет падать

Гривневые ОВГЗ остаются одним из самых популярных инструментов личных инвестиций. Доходность значительно выше инфляции, и стабильность гривни гарантировали неплохие и почти безрисковые доходы. Но останутся ли они, если нацвалюта будет ослабевать и не пора ли перекладываться в доллар, разбирался «Минфин».

Украина в 2024 году: что будет с курсом, ВВП, 5−7-9, ОВГЗ и есть Оселя (видео)

В этом видео Алексей Козырев говорит с Алексеем Кущем — экономистом, финансовым аналитиком Аналитического центра «Объединенная Украина», автором многих публикаций в экономических СМИ — о курсе валют на 2024 год, об учетной ставке, ВВП, есть Обитель и многое другое.

Банкиров могут заставить работать на налоговую: что это изменит для физлиц

Национальная стратегия доходов до 2030 года обуславливает внедрение прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ. Как будет вычисляться налог на доходы граждан и к чему готовиться украинцам, рассказал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

Как украинцы жалуются на банки в Нацбанк и почему могут остаться без его помощи

Защита прав потребителей финуслуг остается одной из самых болезненных тем на отечественном финансовом рынке. Права украинцев нарушают как банки, так и небанковские структуры. Нередко у людей создается впечатление, что на их жалобы не обращают должного внимания и фактически проблемы не решают.

Деньги на Базу: monobank запустил новый сервис

monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров — База от monobank.

Глава МВФ: рост мировой экономики в прошлом году немного превзошел прогноз

Рост мировой экономики в 2023 году оказался несколько сильнее, чем ожидалось, и это будет иметь положительные последствия в 2024 году. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Золотой запас: сколько заработали инвесторы в золото в 2023 году и можно ли повторить этот успех

Для тех, кто инвестировал в золото, 2023 оказался очень удачным. Особенно для тех, кто покупал его осенью 2022 года, когда цена проседала до уровней около $1650 за тройскую унцию, или в начале октября 2023 года, когда золото стоило около $1825 за унцию.

«Жадность» зашкаливает: как биткоин встретил новый год и куда будет двигаться дальше

2023 год был удивительно удачным для первой криптовалюты, капитализация увеличилась почти втрое — с $321 млрд. до текущих $847 млрд., стоимость монеты выросла с $16,7 тыс. до $42,25 тыс. (+153%). Эксперты «Минфин» считают необходимым исследовать ключевые метрики первой криптовалюты для того, чтобы понять, с какими входными данными мы идем в новый год.

В Министерстве финансов рассказали, сколько ушло на соцвыплаты в 2023 году

За 2023 год на социальные выплаты из госбюджета направили 450,1 млрд грн, в том числе в декабре — 41,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В Давосе 83 страны обсуждали вопросы мира в Украине: что об этом пишет западная пресса

В воскресенье, 14 января, в швейцарском Давосе состоялась встреча представителей 83 стран, обсуждавших вопрос о прекращении войны в Украине по формуле Зеленского. Россию не приглашали.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами