Сказочное богатство: сколько зарабатывает Джоан Роулинг и как помогает Украине
Главное за неделю: ОВГЗ, рост мировой экономики и Давос-2024
История Джоан Роулинг выглядит не менее сказочно, чем вымышленный ею фантастический мир. Благодаря успеху книг о Гарри Поттере Роулинг стала самой богатой писательницей всех времен: ее состояние превышает $1 млрд. Об основных источниках ее доходов и инвестициях звездной писательницы рассказывает «Минфин».
Бизнесмена Мазепу задержали на границе: он заявил, что ехал в Давос
Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы. Его адвокаты заявили, что бизнесмен ехал на форум в Давосе.
Банки выдали бизнесу кредиты по госгарантиям почти на 104 миллиарда
В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 32 619 кредитов на общую сумму 103,8 млрд грн, из которых в 2023 году — 13 658 кредитов на 44,7 млрд грн.
ВПЛ могут получить по 10,8 тысячи от ООН
Внутри перемещенные лица могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в размере 10 800 гривен.
Останутся ли ОВГЗ привлекательными для инвестиций, если гривна снова будет падать
Гривневые ОВГЗ остаются одним из самых популярных инструментов личных инвестиций. Доходность значительно выше инфляции, и стабильность гривни гарантировали неплохие и почти безрисковые доходы. Но останутся ли они, если нацвалюта будет ослабевать и не пора ли перекладываться в доллар, разбирался «Минфин».
Украина в 2024 году: что будет с курсом, ВВП, 5−7-9, ОВГЗ и есть Оселя (видео)
В этом видео Алексей Козырев говорит с Алексеем Кущем — экономистом, финансовым аналитиком Аналитического центра «Объединенная Украина», автором многих публикаций в экономических СМИ — о курсе валют на 2024 год, об учетной ставке, ВВП, есть Обитель и многое другое.
Банкиров могут заставить работать на налоговую: что это изменит для физлиц
Национальная стратегия доходов до 2030 года обуславливает внедрение прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ. Как будет вычисляться налог на доходы граждан и к чему готовиться украинцам, рассказал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».
Как украинцы жалуются на банки в Нацбанк и почему могут остаться без его помощи
Защита прав потребителей финуслуг остается одной из самых болезненных тем на отечественном финансовом рынке. Права украинцев нарушают как банки, так и небанковские структуры. Нередко у людей создается впечатление, что на их жалобы не обращают должного внимания и фактически проблемы не решают.
Деньги на Базу: monobank запустил новый сервис
monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров — База от monobank.
Глава МВФ: рост мировой экономики в прошлом году немного превзошел прогноз
Рост мировой экономики в 2023 году оказался несколько сильнее, чем ожидалось, и это будет иметь положительные последствия в 2024 году. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Золотой запас: сколько заработали инвесторы в золото в 2023 году и можно ли повторить этот успех
Для тех, кто инвестировал в золото, 2023 оказался очень удачным. Особенно для тех, кто покупал его осенью 2022 года, когда цена проседала до уровней около $1650 за тройскую унцию, или в начале октября 2023 года, когда золото стоило около $1825 за унцию.
«Жадность» зашкаливает: как биткоин встретил новый год и куда будет двигаться дальше
2023 год был удивительно удачным для первой криптовалюты, капитализация увеличилась почти втрое — с $321 млрд. до текущих $847 млрд., стоимость монеты выросла с $16,7 тыс. до $42,25 тыс. (+153%). Эксперты «Минфин» считают необходимым исследовать ключевые метрики первой криптовалюты для того, чтобы понять, с какими входными данными мы идем в новый год.
В Министерстве финансов рассказали, сколько ушло на соцвыплаты в 2023 году
За 2023 год на социальные выплаты из госбюджета направили 450,1 млрд грн, в том числе в декабре — 41,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В Давосе 83 страны обсуждали вопросы мира в Украине: что об этом пишет западная пресса
В воскресенье, 14 января, в швейцарском Давосе состоялась встреча представителей 83 стран, обсуждавших вопрос о прекращении войны в Украине по формуле Зеленского. Россию не приглашали.
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