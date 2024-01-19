Главное за неделю: ОВГЗ, рост мировой экономики и Давос-2024

История Джоан Роулинг выглядит не менее сказочно, чем вымышленный ею фантастический мир. Благодаря успеху книг о Гарри Поттере Роулинг стала самой богатой писательницей всех времен: ее состояние превышает $1 млрд. Об основных источниках ее доходов и инвестициях звездной писательницы рассказывает «Минфин».

Бизнесмена Мазепу задержали на границе: он заявил, что ехал в Давос

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы. Его адвокаты заявили, что бизнесмен ехал на форум в Давосе.

Банки выдали бизнесу кредиты по госгарантиям почти на 104 миллиарда

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 32 619 кредитов на общую сумму 103,8 млрд грн, из которых в 2023 году — 13 658 кредитов на 44,7 млрд грн.

ВПЛ могут получить по 10,8 тысячи от ООН

Внутри перемещенные лица могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в размере 10 800 гривен.

Останутся ли ОВГЗ привлекательными для инвестиций, если гривна снова будет падать

Гривневые ОВГЗ остаются одним из самых популярных инструментов личных инвестиций. Доходность значительно выше инфляции, и стабильность гривни гарантировали неплохие и почти безрисковые доходы. Но останутся ли они, если нацвалюта будет ослабевать и не пора ли перекладываться в доллар, разбирался «Минфин».

Украина в 2024 году: что будет с курсом, ВВП, 5−7-9, ОВГЗ и есть Оселя (видео)

В этом видео Алексей Козырев говорит с Алексеем Кущем — экономистом, финансовым аналитиком Аналитического центра «Объединенная Украина», автором многих публикаций в экономических СМИ — о курсе валют на 2024 год, об учетной ставке, ВВП, есть Обитель и многое другое.

Банкиров могут заставить работать на налоговую: что это изменит для физлиц

Национальная стратегия доходов до 2030 года обуславливает внедрение прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ. Как будет вычисляться налог на доходы граждан и к чему готовиться украинцам, рассказал Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

Как украинцы жалуются на банки в Нацбанк и почему могут остаться без его помощи

Защита прав потребителей финуслуг остается одной из самых болезненных тем на отечественном финансовом рынке. Права украинцев нарушают как банки, так и небанковские структуры. Нередко у людей создается впечатление, что на их жалобы не обращают должного внимания и фактически проблемы не решают.

Деньги на Базу: monobank запустил новый сервис

monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров — База от monobank.

Глава МВФ: рост мировой экономики в прошлом году немного превзошел прогноз