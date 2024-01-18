Франшиза — это право вести бизнес под чужим брендом, по готовой технологии и бизнес-модели. Иными словами, инвесторы, которые выбирают такой формат предпринимательской деятельности, платят за возможность работать под известной торговой маркой, по отлаженным процессам и с поддержкой со стороны головного офиса. Все это, соответственно, уменьшает риски неудачи на старте, позволяет быстро запуститься и начать зарабатывать.
Франшизы заведений общепита: куда инвестировать в 2024 году
Конечно, начавшаяся россией неспровоцированная война негативно повлияла и на рынок франчайзинга. По словам главы директората Ассоциации франчайзинга Украины Андрея Кривоноса, если до пандемии ковида в отрасли работало около 1000 активных участников, то в 2023 году их было 500−600. Впрочем, Кривонос прогнозирует, что после окончания войны рынок может вырасти, по меньшей мере, в два раза.
При этом первые позиции по популярности в Украине сохраняют франшизы в сфере общественного питания. В 2022 году они составили 47% рынка. Например, доля франшиз в продуктовом ритейле была на отметке 31%, а в ритейле бытовых товаров и электроники — 14%.
Поэтому, «Минфин» сделал подборку франшиз в сегменте HoReCa, в которые, по нашему мнению, может быть выгодно инвестировать в 2024 году.
I love Kebab
|Количество франшиз
|Более 100 заведений в 35 городах Украины
|Сколько заведений открылось в 2023 году
|30
|Общая стоимость франшизы
|формат S — площадь заведения от 20 до 40 м².
Сумма инвестиций составит от 35 до 45 тыс.$
формат M — площадь заведения от 40 до 80 м².
Сумма инвестиций составит от 45 до 55 тыс.$
формат L — площадь заведения от 80 до 120 м².
Сумма инвестиций составит от 50−70 тыс.$
Также, есть формат Фудтрак — новый, современный и очень удобный вид франшизы от I love kebab!
Ориентировочная стоимость октрытия вагончика вместе с оборудованием от 35 тыс.$.
Одним из основных реимуществ является то, что фудтрак мобильный, то есть можно переезжать из локации на локацию, а также принимать участие в разных фестивалях
|Паушальный взнос
|1. в городах с количеством населения до 100 тыс. чел. — 4 тыс.$ паушальный взнос
2. в городах с количеством населения от 100 тыс. чел. — 6 тыс.$ паушальный взнос
|Роялти (за месяц)
|2% от валовой прибыли
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|0,5% от валовой прибыли
|Прибыль (за месяц)
|от 1 тыс.$ до 10 тыс.$
|Сроки окупаемости
|12−20 мес.
Национальная сеть I love Kebab работает на рынке Украины уже более семи лет и насчитывает более 100 заведений по всей Украине.
Первое заведение открыли во Львове в 2017 году. Но стремительное развитие компании пришлось на времена сначала коронавируса, а затем — полномасштабной войны. Несмотря на это, сеть продолжает расти и развиваться. За последние два года удалось открыть более 45 заведений по всей Украине.
«Мы профессионально готовим самые вкусные кебабы с уникальным крафтовым мясом собственного производства и фирменным соусом — это наша визитка и основной продукт", — рассказала Татьяна Кулакевич, менеджер из отдела продаж франшиз.
У компании также есть ряд требований к локации, где франчайзи планирует открывать заведение. Среди них:
- площадь помещения: от 20 до 120 м²;
- фасадные окна;
- 25 кВт света;
- вытяжка (если ее нет — наличие вентиляционного канала, чтобы вытяжку можно было сделать);
- наличие всех коммуникаций (вода, свет);
- хороший трафик (рядом общежития, БЦ, ТЦ, ЖК, учебные заведения
и т. п.).
Для того чтобы начать работу с I love Kebab, нужно выбрать модель сотрудничества. В компании их две — активная и пассивная.
Если потенциальный франчайзи выбирает активную модель, то самое главное — это желание и быть проактивным в развитии своего заведения. Также нужно готовиться к тому, что первые 2−3 месяца необходимо быть активно вовлеченным во введение заведения, чтобы понять концепцию бизнеса, а также контролировать все процессы и управлять персоналом.
Если потенциальный франчайзи выбирает пассивную модель, в таком случае он выступает в роли инвестора и финансирует проект. При этом управление заведением полностью берет на себя управляющая компания.
После того, как франчайзи определится с моделью сотрудничества, ему предстоит пройти ключевые этапы открытия заведения:
- Переговоры (обсуждение условий франшизного договора, таких как продолжительность сделки, стоимость роялти, определение сроков открытия бизнеса, ремонтных работ и других этапов подготовки; обсуждение возможностей для внесения инноваций и развития франшизы в будущем).
- Заключение предварительного договора, который определяет права, обязанности сторон, и оплата 50% паушального взноса.
- Поиск локации (совместно с партнером исследуем рынок и выбираем оптимальную локацию для заведения).
- После подбора локации — подписываем основной договор, и оплата еще 50% паушального взноса перед началом подготовки заведения к открытию.
- Ремонт и подготовка помещения, в соответствии со стандартами франшизы.
- Запуск бизнеса и ввод его в эксплуатацию.
Среди преимуществ открытия заведения по франшизе I love Kebab:
- Собственное производство.
- Узнаваемая торговая марка.
- Консультационная поддержка.
- Возможность получить заведение «под ключ» по пассивной модели.
- Собственная система обучения персонала.
Но, в то же время, на стадии запуска бизнеса важно учитывать риски и избегать потенциальных ошибок.
Финансовый аспект. На это приходится ключевая роль. Ведь недооценка необходимых ресурсов или неэффективное управление бюджетом может негативно отразиться на всем бизнесе.
Локация. Этот пункт также критичен, поскольку выбор неправильной локации может существенно повлиять на поток клиентов и общую прибыльность бизнеса.
Конкурентная среда. При рассмотрении рисков важно учитывать и этот аспект, поскольку недооценка конкуренции может привести к потере рыночной доли, поэтому важно провести подробное исследование конкурентов и разработать стратегии для определения на рынке.
Избежать ошибок франчайзи поможет команда специалистов из I love Kebab, состоящая из многих отделов: бухгалтерия, маркетинг, франчайзинговый отдел, отдел развития и других.
Master Burger
|Количество франшиз
|5 в Украине, а также 3 в Польше и 3 в Чехии
|Сколько заведений открылось в 2023 году
|3
|Общая стоимость франшизы
|170 тыс. евро
|Паушальный взнос
|-
|Роялти (за месяц)
|-
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|-
|Прибыль (за месяц)
|5−10 тыс. евро
|Сроки окупаемости
|2,5 года
Это сеть заведений быстрого питания с правильной и сбалансированной технологией приготовления бургеров. Под названию можно понять, что компания предлагает разнообразные виды бургеров. Однако, есть и то, что отличает эту сеть заведений среди конкурентов. К примеру, цветные бургеры детской серии, «раскрашенные» натуральными красителями, такими как шпинат или свекла.
Компания постоянно развивается и расширяется. Так, в 2023 году она вышла на рынок Польши. В целом, Master Burger сосредотачивается преимущественно на работе на фуд-кортах и фуд-холлах.
У Master Burger также есть интересные предложения для инвесторов. К примеру, есть возможность купить акции компании, которая владеет тремя заведениями в Варшаве (Galery Blue City, Atrium Tirguwek, We, Атриум Торгувек, Галерея Мокотов). Акция дает возможность гарантированно получать 5% годовых и участие в прибыли этих локаций (что обеспечивает владельцу акций 25−40% годовых на вложенный капитал).
KARTOFAN
|Количество франшиз
|11
|Сколько заведений открылось в 2023 году
|2
|Общая стоимость франшизы
|от 15 тыс.$
|Паушальный взнос
|58 тыс. грн
|Роялти (за месяц)
|5%
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|1%
|Прибыль (за месяц)
|1 тыс. — 6 тыс.$
|Сроки окупаемости
|В среднем 10 месяцев. Делаем индивидуальный расчет эффективности по каждой потенциальной локации.
Франшиза этого фастфуда отличается тем, что для изготовления картофеля фри используют качественное бельгийское сырье. А именно — сорт «Стелс». Кроме этого, в сети заведений есть наггетсы, хот-доги, бургеры и другие позиции.
В компании предлагают два варианта сотрудничества — классическую или управленческую франшизу. При этом объем вложений одинаковый для обоих вариантов. В случае выбора управленческой франшизы инвестор только вкладывает средства в открытие заведения и получает 100% чистой прибыли как до окупаемости, так и после окупаемости. Другие вопросы ложатся на плечи KARTOFAN, как управляющей компании.
Также нужно выбрать один из трех вариантов форматов: киоск, кафе или фудкорт в ТРЦ. С выбором подходящей локации франчайзи помогут. Компания тщательно проанализирует выбранное место и проведет индивидуальный расчет эффективности по каждой потенциальной локации. С момента захода на локацию до момента открытия, как правило, проходит около 30 дней.
Sushi Story
|Количество франшиз
|Украина: 48 франшиз, 26 собственных
Польша: 3 франшизы, 2 собственных
Всего: 79 заведений
|Сколько заведений открылось в 2023 году
|5 заведений
|Общая стоимость франшизы
|от 20 тыс.$
|Паушальный взнос
|от 2 тыс.$
|Роялти (за месяц)
|3,5%
|Маркетинговый сбор (за месяц)
|0%
|Прибыль (за месяц)
|до 3 тыс.$
|Сроки окупаемости
|от 18 мес
Sushi Story — одна из крупнейших сетей take-away и доставки суши в Украине. Команда с 10-летним собственным опытом работы предлагает франчайзи научить ведению бизнеса в сфере общественного питания. В свою очередь, предприниматель получит реальную прогнозируемую прибыль, четкий план открытия и возможность реализовывать популярный продукт.
Компания гарантирует поддержку в виде сопровождения до открытия, а также — установку программного обеспечения и сезонного обновления меню в течение 5 лет. Тем, кто уже стартовал в этом бизнесе, Sushi Story предлагает ребрендинг существующих заведений питания в современный и прибыльный бизнес с высокими стандартами работы.
Предпринимателям, которые выбирают франшизу, в Sushi Story советуют не покупать ее у компаний, которые сами не прошли полный путь от открытия до окупаемости, по меньшей мере, 5 заведений на разных локациях.
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