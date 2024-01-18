Франшизы заведений общепита: куда инвестировать в 2024 году

Франшиза — это право вести бизнес под чужим брендом, по готовой технологии и бизнес-модели. Иными словами, инвесторы, которые выбирают такой формат предпринимательской деятельности, платят за возможность работать под известной торговой маркой, по отлаженным процессам и с поддержкой со стороны головного офиса. Все это, соответственно, уменьшает риски неудачи на старте, позволяет быстро запуститься и начать зарабатывать.

Конечно, начавшаяся россией неспровоцированная война негативно повлияла и на рынок франчайзинга. По словам главы директората Ассоциации франчайзинга Украины Андрея Кривоноса, если до пандемии ковида в отрасли работало около 1000 активных участников, то в 2023 году их было 500−600. Впрочем, Кривонос прогнозирует, что после окончания войны рынок может вырасти, по меньшей мере, в два раза.

При этом первые позиции по популярности в Украине сохраняют франшизы в сфере общественного питания. В 2022 году они составили 47% рынка. Например, доля франшиз в продуктовом ритейле была на отметке 31%, а в ритейле бытовых товаров и электроники — 14%.

Поэтому, «Минфин» сделал подборку франшиз в сегменте HoReCa, в которые, по нашему мнению, может быть выгодно инвестировать в 2024 году.

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