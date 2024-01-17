Фонд гарантирования выставляет на продажу неликвиды со скидкой 99%

Фонд гарантирования впервые выставил на продажу обширный отраслевой пул активов с дисконтом 99%. В него вошли активы, которые не смогли продать раньше. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Пул сформировали по так называемому отраслевому подходу, а общим признаком для активов является КВЭД должника — «Оптовая и розничная торговля».

В состав лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам и договорам предоставления банковских гарантий, заключенных с субъектами хозяйствования и физическими лицами (190 позиций), а также дебиторская задолженность (31 позиция) и основные средства (618 позиций).

Общая задолженность по включенным в состав пула договорам составляет около 3,2 млрд грн. Из них 1,6 млрд грн — задолженность по договорам с АО «МР Банк», 704 млн грн — по договорам ПАО «Проминвестбанк», почти 602 млн грн — по договорам АО «Мегабанк» и 305 млн грн — АО «Банк Сич».

В обеспечении выполнения обязательств перед банками находятся, в частности, объекты недвижимости, земельные участки, финансовая порука, в т. ч.

Начальная цена пула составляет 129,3 млн. грн. Торги пройдут по голландской модели 23 января в системе Прозорро.Продажи.