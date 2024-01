В Аргентине местные власти смогут выпускать собственные криптоактивы: что нового на рынке

Криптовалютная биржа Binance расширила функциональность копитрейдинга для торговли фьючерсами в ответ на «устойчивый спрос» со стороны пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Продукт отлично стартовал: за первые три месяца средний еженедельный объем торгов превысил $2 млрд. Это подчеркивает высокий спрос на функции социального трейдинга среди пользователей Binance», — говорится в сообщении.

Среди новых функций:

Платформа поддерживает более 100 фьючерсных контрактов. Необходимая для начала копитрейдинга сумма средств начинается от $10.

Президент Аргентины Хавьер Милей публично заявил, что не намерен препятствовать выпуску криптоактивов на местном уровне. В то же время он подверг критике такой подход, поскольку это, по словам политика, ведет к дестабилизации экономической ситуации.

«Те, кто будет получать выплаты в квазивалютах от безответственных губернаторов, явно заметят потерю в доходах… То, что у них не заберут по причине корректировки бюджета, отнимет инфляция этих квазивалют», — отметил президент.

По словам Милея, рынок сам определит жизнеспособность таких активов. При этом вводить какие-либо «юридические препятствия» подобной практике глава государства не планирует.

Дневной объем торгов спотовыми биткоином-ETF за первые три дня приблизился к отметке в $10 млрд. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Он отметил, что 16 января дневной объем торгов по спотовому биткоину-ETF составил $1,8 млрд. По словам Балчунаса, он втрое превысил объем торгов всех 500 биржевых инвестиционных фондов, запущенных в 2023 году.

«Хочу объяснить, насколько существенен объем в $10 млрд за первые три дня. В 2023 году было запущено 500 ETF. Сегодня их совокупный объем составил $450 млн. Лучший из них заработал $45 млн. У многих ушли месяцы, чтобы начать работу», — заявил аналитик Bloomberg.

Согласно предоставленным данным, большая часть сделок пришлась на инвестиционные продукты GBTC от Grayscale, IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity. Лидером по чистому притоку средств стала компания BlackRock. Ее фонд iShares Bitcoin Trust получил около $497 млн.

По общему объему торгов лидирует ETF под тикером GBTC от компании Grayscale — более $5,1 млрд. Эрик Балчунас предположил, что со временем инвестиционный продукт BlackRock обойдет GBTC и станет королем ликвидности

