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17 января 2024, 12:05 Читати українською

В Аргентине местные власти смогут выпускать собственные криптоактивы: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance расширила функциональность копитрейдинга фьючерсами

Криптовалютная биржа Binance расширила функциональность копитрейдинга для торговли фьючерсами в ответ на «устойчивый спрос» со стороны пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Продукт отлично стартовал: за первые три месяца средний еженедельный объем торгов превысил $2 млрд. Это подчеркивает высокий спрос на функции социального трейдинга среди пользователей Binance», — говорится в сообщении.

Среди новых функций:

  • Mock Copy Trading — инструмент тестирования стратегий, не требующий использования «реальных денег»;
  • частные чаты, доступные в более чем 150 странах на 14 языках;
  • индикатор «коэффициент Шарпа», показывающий, насколько хорошо доходность финансового инструмента компенсирует принимаемый инвестор риск.

Платформа поддерживает более 100 фьючерсных контрактов. Необходимая для начала копитрейдинга сумма средств начинается от $10.

В Аргентине местные власти смогут выпускать собственные криптоактивы

Президент Аргентины Хавьер Милей публично заявил, что не намерен препятствовать выпуску криптоактивов на местном уровне. В то же время он подверг критике такой подход, поскольку это, по словам политика, ведет к дестабилизации экономической ситуации.

«Те, кто будет получать выплаты в квазивалютах от безответственных губернаторов, явно заметят потерю в доходах… То, что у них не заберут по причине корректировки бюджета, отнимет инфляция этих квазивалют», — отметил президент.

По словам Милея, рынок сам определит жизнеспособность таких активов. При этом вводить какие-либо «юридические препятствия» подобной практике глава государства не планирует.

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Объем торгов по спотовым биткоинам-ETF приблизился к $10 миллиардам за три дня

Дневной объем торгов спотовыми биткоином-ETF за первые три дня приблизился к отметке в $10 млрд. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Он отметил, что 16 января дневной объем торгов по спотовому биткоину-ETF составил $1,8 млрд. По словам Балчунаса, он втрое превысил объем торгов всех 500 биржевых инвестиционных фондов, запущенных в 2023 году.

«Хочу объяснить, насколько существенен объем в $10 млрд за первые три дня. В 2023 году было запущено 500 ETF. Сегодня их совокупный объем составил $450 млн. Лучший из них заработал $45 млн. У многих ушли месяцы, чтобы начать работу», — заявил аналитик Bloomberg.

Согласно предоставленным данным, большая часть сделок пришлась на инвестиционные продукты GBTC от Grayscale, IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity. Лидером по чистому притоку средств стала компания BlackRock. Ее фонд iShares Bitcoin Trust получил около $497 млн.

По общему объему торгов лидирует ETF под тикером GBTC от компании Grayscale — более $5,1 млрд. Эрик Балчунас предположил, что со временем инвестиционный продукт BlackRock обойдет GBTC и станет королем ликвидности

Капитализация стейблкоинов достигла $133 миллиардов

16 января 2024 г. Коалиция токенизированных активов (TAC), в которую входят Aave, Centrifuge, Circle, Coinbase и другие компании, представила первый годовой отчет о состоянии RWA. Об этом сообщает Blockworks.

Эксперты назвали стейблкоины «лучом надежды» этого сегмента рынка. В отчете говорится, что по сравнению с венчурными фондами и некоторыми блокчейнами централизованные эмитенты «стабильных монет» — компании Circle и Tether — показали устойчивость на медвежьем рынке.

По данным DeFi Llama, общая рыночная капитализация стейблкоинов составляет $133,8 млрд. При этом доминирование USDT на рынке превышает 70%.

Активы с обеспечением в других валютах, кроме доллара, не получили широкого распространения. Согласно предоставленным данным, общая стоимость стабильных монет с привязкой к евро составляет около $600 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
17 января 2024, 13:26
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І що з тих криптоактивів аргентинських? А хто купить? Після числених дефолтів. Я також можу запустити власних криптоактивів.
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