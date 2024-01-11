Ограничения НБУ на переводы по криптовалютным счетам продолжают действовать: как вывести USDT на карту в Украине

Стейблкоин USDT (Tether) стабильно занимает третье место среди самых популярных криптовалют мира. А в последние годы в Украине приобрел особую популярность благодаря возможности с его помощью быстро перевести деньги с минимальными комиссиями. Как вывести USDT на карту в Украине, рассказывает «Минфин».

Стейблкоин — это криптовалюта, которая привязана к другому активу и повторяет его цену. К примеру, USDT привязан к американскому доллару и почти полностью отражает его цену — в момент написания статьи оценивался в $1,0005.

После начала полномасштабной войны стейблкоин начал более активно применяться как средство сохранения средств как от обесценения, так и от физического уничтожения. Главным же его преимуществом в условиях введенных валютных ограничений стала возможность свободных переводов, в том числе за границу.

К тому же криптовалютные переводы проходят значительно быстрее, чем в фиатных валютах, а благодаря низкой волатильности USDT можно не волноваться, что перечисленные, скажем, $1 тыс на второй день превратятся в $900, как могло бы произойти с нестабильными криптовалютами.

Недостатком использования USDT стали ограничения, которые ввел Нацбанк на переводы с криптовалютных счетов на карты украинских банков. Причиной стала борьба с выведением средств бетинговыми компаниями. Пострадал и криптовалютный сектор, поскольку использовал подобные шлюзы. Как следствие, ключевые криптобиржи все еще не могут обеспечить вывод Tether в гривну.

Альтернативный путь выведения

Несмотря на ограничения в работе криптобирж, остаются некоторые компании, обеспечивающие вывод USDT.

В частности, такая возможность есть в сервисе обмена криптовалют Bulldog.exchange. Сайт компании устроен максимально просто, поэтому разобраться в нем удастся практически сразу. Для вывода средств следует выбрать актив, который клиент хочет отдать, а в соседнем окне указать способ обмена или вывода.

Например, если у вас есть USDT и хотите забрать гривну — выбираете карточку украинского банка. Для удобства клиент может сразу указать свой банк, например Приват, monobank, Ощад, Райффайзен, Укрсиб и т. д. Даже если вашего банка нет в списке предложенных на сайте, есть возможность просто ввести номер своей карты и провести операцию.

Прежде чем вывести средства, клиент указывает сумму, которую планирует продать и сразу видит курс, по которому состоится операция и сумма, полученная на свою карточку. Поэтому всегда можно проверить курс на других сервисах и убедиться, устраивает ли он.

Важно, что дополнительных комиссий Bulldog.exchange не взимает, а потому та сумма, которая отображается при выводе на банковский счет, и придет на карту. Конечно, следует учитывать, что сам банк по условиям обслуживания может взимать определенную комиссию по всем переводам, а на это ни один обменник, конечно, не влияет.

По желанию USDT можно обменять также на наличные деньги (в частности, гривну, доллары или евро). Отделение сервиса находится в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре и ряде других областных центрах Украины и крупнейших городах Польши. Также обменник позволяет вывести крипту на валютную карту.

Важно, что через обменник криптовалют вывод USDT происходит без прохождения верификации. Также на Bulldog.exchange можно не только продать стейблкоины, но и приобрести их, а по желанию разместить на депозите и получать проценты. Операции проходят быстро, ориентировочно до 10 минут.

В отличие от многих международных криптообменников, Bulldog.exchange имеет украиноязычную службу поддержки. Поэтому можно быстро уточнить информацию или решить вопрос.