X-аккаунт SEC взломали для публикации фейкового одобрения биткоин-ETF

В уже удаленном твите говорилось, что регулятор разрешил листинг продуктов на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг. В сообщении приводилась якобы цитата председателя SEC Гэри Генслера.

«Аккаунт SEC в соцсети X взломали и опубликовали несанкционированный пост. Комиссия не одобрила листинг и торговлю спотовыми биржевыми биткоин-продуктами», — написал глава ведомства.

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.