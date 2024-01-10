X-аккаунт SEC взломали для публикации фейкового одобрения биткоин-ETF

Аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на платформе X скомпрометировали, чтобы опубликовать фальшивое сообщение об одобрении спотовых биткоин-ETF, об этом пишет Forklog.

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В уже удаленном твите говорилось, что регулятор разрешил листинг продуктов на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг. В сообщении приводилась якобы цитата председателя SEC Гэри Генслера.

«Аккаунт SEC в соцсети X взломали и опубликовали несанкционированный пост. Комиссия не одобрила листинг и торговлю спотовыми биржевыми биткоин-продуктами», — написал глава ведомства.

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024

Цена первой криптовалюты на фоне публикации фейкового сообщения Комиссии подскочила к отметке $48 000. После опровержения информации курс скорректировался. На момент публикации котировки находятся вблизи $46 000, потеряв за сутки 1,5% (CoinGecko).