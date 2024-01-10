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10 января 2024, 9:58 Читати українською

X-аккаунт SEC взломали для публикации фейкового одобрения биткоин-ETF

Аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на платформе X скомпрометировали, чтобы опубликовать фальшивое сообщение об одобрении спотовых биткоин-ETF, об этом пишет Forklog.

Аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на платформе X скомпрометировали, чтобы опубликовать фальшивое сообщение об одобрении спотовых биткоин-ETF, об этом пишет Forklog. ►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости В уже удаленном твите говорилось, что регулятор разрешил листинг продуктов на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В уже удаленном твите говорилось, что регулятор разрешил листинг продуктов на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг. В сообщении приводилась якобы цитата председателя SEC Гэри Генслера.

«Аккаунт SEC в соцсети X взломали и опубликовали несанкционированный пост. Комиссия не одобрила листинг и торговлю спотовыми биржевыми биткоин-продуктами», — написал глава ведомства.

Цена первой криптовалюты на фоне публикации фейкового сообщения Комиссии подскочила к отметке $48 000. После опровержения информации курс скорректировался. На момент публикации котировки находятся вблизи $46 000, потеряв за сутки 1,5% (CoinGecko).

Источник: Минфин
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