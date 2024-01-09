В Bloomberg назвали компании, за котировкой акций которых следует следить в 2024 году

Аналитики Bloomberg назвали 50 мировых компаний, за котировками акций которых следует следить в этом году. В своем выборе издание ориентировалось на события, определяющие изменения в компаниях, такие как продажа или покупка активов, смена руководства, а также планы по выводу на рынок новых продуктов и услуг. «Минфин» публикует некоторые из них.

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A-Living

Обращая внимание на проблемы на рынке недвижимости в Китае, аналитики отметили китайскую компанию A-Living с рыночной капитализацией в $0,6 млрд, управляющую недвижимостью для девелопера Agile.

«Уменьшение объемов строительства в Китае может привести к сокращению доходов, что может повлечь за собой недополучение компанией консенсус-прогноза чистой прибыли примерно на 10%», — пишет Bloomberg.

При этом агентство ожидает, что продажи компании в этом году составят $2,2 млрд, а доходы вырастут на 7%.

Adobe

Также в перечне — техногигант Adobe с рыночной оценкой в $275 млрд, которому агентство прогнозирует дополнительно $1 млрд прибыли в течение следующих 2 лет благодаря новым функциям ИИ в таких программах, как Photoshop, Illustrator и Premiere Pro.

Аналитики прогнозируют, что доходы компании в 2024 году возрастут на 12%.

Alphabet

С развитием искусственного интеллекта (ИИ) Bloomberg прогнозирует рост доходов на 11% для материнской компании Google — Alphabet.

«Запуск чат-бота на основе ИИ Bard увеличивает объемы рекламы, связанной с поиском, а в ближайшей перспективе ИИ будет способствовать значительному росту облачных вычислений. Кроме этого, растет количество подписок на лигу NFL в YouTube, а сокращение штата сократит фиксированные расходы более чем на $3 млрд», — отмечает агентство.

Amazon

По прогнозам Bloomberg, хотя Amazon известен прежде всего благодаря своему маркетплейсу, наибольший рост Amazon в этом году придется на облачные вычисления и рекламу.

В частности, ожидается, что доходы от облачных технологий возрастут почти на 20%, что значительно превышает консенсус-прогноз благодаря внедрению ИИ и восстановлению корпоративных IТ-затрат.

Значительный же рост розничных продаж в сфере электронной коммерции должен способствовать увеличению доходов от цифровой рекламы, что позволит этому сегменту превысить оценку в $55 млрд.

MediaTek

Растущий спрос на смартфоны и рост приложений искусственного интеллекта для мобильных и домашних устройств свидетельствуют о потенциальном росте прибылей для крупнейшего в Азии производителя микросхем.

Отмечается, что процессоры Dimensity от MediaTek получат долю рынка смартфонов премиум-класса по сравнению с конкурирующими продуктами Qualcomm, а партнерство с Meta и Nvidia откроет возможности на рынках альтернативной/виртуальной реальности, ПК и автомобилей.

Аналитики ожидают, что в 2024 году доходы компании возрастут на 20%.

Anta Sports

В контексте проведения в 2024 году Летних Олимпийских игр в Париже агентство советует обратить внимание на китайского производителя спортивного оборудования и одежды Anta Sports (ожидается рост доходов на 15%). Еще одним катализатором роста должен стать возможный выход на биржу дочерней компании — Amer Sports.

Aston Martin

Среди автопроизводителей Bloomberg отмечает производителя люксовых спортивных автомобилей Aston Martin (ожидается рост доходов на 19%, а продажи ожидаются на уровне $2,5 млрд).

Три новых спортивных автомобиля — Vantage 12, Valkyrie и DB12 — вместе с увеличением продаж внедорожников и успехом на гонках Формулы-1 могут вывести компанию на уровень доходности, невиданный с момента выхода на биржу в 2018 году.

Аналитики ожидают, что в текущем году маржа операционной прибыли Aston Martin составит 25%, а к 2026−27 году вырастет до 30%.

BYD

Стабильный рост продаж (до $109 млрд) и, таким образом, рост доходов на 28%, прогнозируют китайскому автопроизводителю BYD, который по объемам продаж электромобилей обгоняет Tesla.

«Новые источники дохода в сочетании с масштабом и вертикальной интеграцией BYD в области аккумуляторов и полупроводников помогут компании сохранить маржу прибыли на электромобили, несмотря на растущую конкуренцию со стороны китайских и европейских конкурентов», — прогнозирует Bloomberg.

Novo Nordisk

Поскольку США и ЕС готовы одобрить таблетки для похудения Wegovy, фармацевтический гигант Novo Nordisk находится на пути резкого расширения продажи своего нового препарата. Стоит отметить, что датская компания является разработчиком нашумевшего препарата Ozempic.

Ожидается, что доходы Novo Nordisk возрастут на 22%.

Eli Lilly

В этом году должен получиться препарат для похудения Zepbound от американской компании Eli Lilly.

«Учитывая лучшие данные по его эффективности и более низкой цене, его внедрение должно предварять развертывание препарата Wegovy от Novo Nordisk», — пишет Bloomberg.

Аналитики ожидают, что доходы Eli Lilly в 2024 году вырастут на 16%.

First Solar

В сфере энергетики наибольший рост доходов (на 31%) прогнозируется для производителя солнечных панелей First Solar.

Galaxy Entertainment

А в области азартных игр наибольший рост (на 29%) прогнозируют китайской Galaxy Entertainment, владеющей гостиницами и казино в Макао.

«После расширения своего мегакурорта в Макао Galaxy планирует увеличить свою долю на рынке азартных игр города до 21% в 2024 году по сравнению с 19% в прошлом году. Расширенный объект, включая новые отели от Raffles и Andaz, которые могут привлечь более состоятельных игроков и молодых туристов, поможет компании увеличить доход от игорного бизнеса в этом году на 36% по сравнению с 22%, которые прогнозируются в целом по отрасли», — пишет Bloomberg.