Украинские хакеры из группировки Blackjack, которую, вероятно, связывают с СБУ, взломали московского интернет-провайдера «М9ком» и удалили данные. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.
Украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера
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Что известно об атаке
Хакеры удалили 20 ТВ данных. Это официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты
Blackjack также выгрузило более 10 ГБ данных с почтового сервера и клиентских баз компании, которые выложили для исследования всеми желающими. Доступ к данным — через браузер TOR.
Хакеры также анонсируют серьезную атаку, которая будет местью за кибератаку на «Киевстар».
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что украинская хакерская группировка KibOrg опубликовала якобы полную базу данных крупнейшего российского коммерческого банка «Альфа-Банк». Ее можно скачать по ссылке и паролю.
Комментарии - 6
Чего только стоила Украине атака на ИТ-системы предприятий через ПО МЕДОК
или то же обрушение Киевстара…
При недостатке боеприпасов активизация боевых действий в интернете
должна приветствоваться…
Из недавних публикаций на форуме…
Головне управління розвідки повідомило про отримання 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ «Спеціальний технологічний центр», яке, зокрема, виробляє розвідувальні безпілотники «Орлан» для окупантів. «Вказане російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ у війні проти України. Зокрема, на СТЦ виготовляють БпЛА „Орлан“ різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, інші військову продукцію», — пише ГУР. Масив переданої для воєнної розвідки інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці — це креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо, причому йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки, зауважують у відомстві.
https://bit.ly/48gFUbL
Це як раз гарний результат.
А інтернет-провайдер … тим більш якийсь дрібний регіональний, а не як у нас було на початку коли ліг Тріолан майже по всій Україні — ну, непогано, але не щось вражаюче.
Тим більше коли пишуть про якусь помсту. Яка в біса помства на 98-му тижні війни? Це в перші тижні можна було за щось мститить, зараз це просто війна і не потрібно щоб москалі завалили КС щоб покласти того ж московського провайдера — можеш то клади, а не чекай за що помститись.
Одни ламают те сайты, где сканером нашли уязвимости…
Другие целенаправленно ищут возможности для взлома,
о котором я скопипастил инфу от ГУР.
И если у некоторых москвичей пропал доступ к интернету
на время, это хоть и маленький, но плюс. Они должны получать
ответку за развязанную войну против Украины…
Погуглил, что за провайдер, сайты открываются. Как-то не до конца удалили, получается.