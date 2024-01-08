Украинские хакеры слили в сеть данные 24 млн клиентов российского «Альфа-Банка»

Украинская хакерская группировка KibOrg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу российского « Альфа-Банка ». Об этом пишет The Moscow Time.

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Доступ к этим данным хакеры получили еще в октябре 2023 года, опубликовав сведения о 44 тыс. клиентах. Теперь они слили в сеть личные данные, включая ФИО, даты рождения, номера телефонов, карт и счетов более 24 млн физических лиц — клиентов банка и еще более 13 млн данных о юридических лицах.

Банк не ответил на вопросы журналистов о том, будут ли после утечки перевыпускаться карточки их клиентов.

Публично «Альфа-Банк» отрицает факт взлома. В KibOrg утверждают, что украинский пранкер под псевдонимом Евгений Вольнов смог дозвониться одному из владельцев банка Михаилу Фридману и тот прокомментировал взлом словами «Ну, пусть».