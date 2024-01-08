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8 января 2024, 18:15 Читати українською

Украинские хакеры слили в сеть данные 24 млн клиентов российского «Альфа-Банка»

Украинская хакерская группировка KibOrg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу российского «Альфа-Банка». Об этом пишет The Moscow Time.

Украинская хакерская группировка KibOrg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу российского «Альфа-Банка».

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Доступ к этим данным хакеры получили еще в октябре 2023 года, опубликовав сведения о 44 тыс. клиентах. Теперь они слили в сеть личные данные, включая ФИО, даты рождения, номера телефонов, карт и счетов более 24 млн физических лиц — клиентов банка и еще более 13 млн данных о юридических лицах.

Банк не ответил на вопросы журналистов о том, будут ли после утечки перевыпускаться карточки их клиентов.

Публично «Альфа-Банк» отрицает факт взлома. В KibOrg утверждают, что украинский пранкер под псевдонимом Евгений Вольнов смог дозвониться одному из владельцев банка Михаилу Фридману и тот прокомментировал взлом словами «Ну, пусть».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Takida
Takida
8 января 2024, 19:13
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И що нам з того ? От якщо б вони гроші з їхніх карток перевели на рахунки ЗСУ ,ото б було діло !
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