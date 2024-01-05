Курс валют на вечер 5 января: на межбанке доллар упал, а евро растет

К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже не изменился. Евро выросло на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 5 января Закрытие 5 января Изменения доллар 38,17/38,20 38,15/38,20 2 /0 евро 41,70/41,72 41,76/41,81 6/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−39,10 грн. Евро покупают за 42,05 грн., а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,30−39,50, евро — 42,75−43,00 грн.

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