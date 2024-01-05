К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже не изменился. Евро выросло на 6 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 января: на межбанке доллар упал, а евро растет
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Открытие 5 января
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Закрытие 5 января
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Изменения
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38,17/38,20
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38,15/38,20
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2 /0
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41,70/41,72
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41,76/41,81
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6/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−39,10 грн. Евро покупают за 42,05 грн., а продают за 42,90 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 39,30−39,50, евро — 42,75−43,00 грн.
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Источник: Минфин
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