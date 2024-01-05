До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійки у купівлі та у продажу не змінився. Євро зросло на 6 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
5 січня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 5 січня: на міжбанку долар впав, а євро росте
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Відкриття 5 січня
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Закриття 5 січня
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Зміни
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38,17/38,20
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38,15/38,20
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2/0
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41,70/41,72
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41,76/41,81
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6/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,40−39,10 грн. Євро купують за 42,05 грн, а продають за 42,90 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,30−39,50, євро — 42,75−43,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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