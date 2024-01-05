Курс валют на вечір 5 січня: на міжбанку долар впав, а євро росте

До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійки у купівлі та у продажу не змінився. Євро зросло на 6 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 5 січня Закриття 5 січня Зміни долар 38,17/38,20 38,15/38,20 2 /0 євро 41,70/41,72 41,76/41,81 6/9

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,40−39,10 грн. Євро купують за 42,05 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,30−39,50, євро — 42,75−43,00 грн.

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