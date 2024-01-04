Goldman Sachs Asset Management привлекает $650 млн для фонда медико-биологических наук

Компания Goldman Sachs Asset Management сообщила в среду, что привлекла $650 млн для нового фонда, который будет инвестировать в стартапы, связанные с медико-биологическим сектором. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Фонд West Street Life Sciences I будет специально нацелен на терапевтические компании на ранних и средних стадиях развития с многопрофильным портфелем активов, также на компании, занимающиеся разработкой инструментов и диагностикой.

«Медико-биологические науки являются одной из наиболее интересных сфер частного инвестирования, поскольку технологический прогресс трансформирует здравоохранение беспрецедентными темпами», — сказал Марк Нахманн, глобальный руководитель департамента управления активами и капиталом Goldman Sachs.

Голдман сообщил, что Life Sciences I уже выделил около $90 млн пяти компаниям, среди которых производитель лекарств от рака Nested Therapeutics и фирма точной медицины MOMA Therapeutics.