Goldman Sachs Asset Management залучає $650 млн для фонду медико-біологічних наук

Компанія Goldman Sachs Asset Management повідомила в середу, що залучила $650 млн для нового фонду, який інвестуватиме в стартапи, пов'язані з медико-біологічним сектором. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Фонд West Street Life Sciences I буде спеціально орієнтований на терапевтичні компанії на ранніх і середніх стадіях розвитку з багатопрофільним портфелем активів, а також на компанії, що займаються розробкою інструментів і діагностикою.

«Медико-біологічні науки є однією з найбільш цікавих сфер приватного інвестування, оскільки технологічний прогрес трансформує охорону здоров'я безпрецедентними темпами», — сказав Марк Нахманн, глобальний керівник департаменту управління активами та капіталом Goldman Sachs.

Голдман повідомив, що Life Sciences I уже виділив майже $90 млн п'яти компаніям, серед яких виробник ліків від раку Nested Therapeutics і фірма точної медицини MOMA Therapeutics.