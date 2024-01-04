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4 января 2024, 15:37 Читати українською

НАПК внесло производителя продуктов Vici в перечень международных спонсоров войны

Глобальный производитель и поставщик разнообразных пищевых продуктов под брендом Vici, литовская компания Viciunai Group внесена в список Международных спонсоров войны. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), ведущее указанный перечень.

Глобальный производитель и поставщик разнообразных пищевых продуктов под брендом Vici, литовская компания Viciunai Group внесена в список Международных спонсоров войны.

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Кормление агрессора

«После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, представители Viciunai Group обещали, что компания уйдет с российского рынка, а Vici не останавливает свои мощности в россии, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет агрессора», — пояснили в НАПК.

Отмечается, что еще в марте 2022 года руководитель литовской группы Шарунас Матийошатис заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3−4 месяцев.

В то же время Viciunai до сих пор ведет свой бизнес в россии в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в россии.

К примеру, производственный комплекс ООО «Вичюнай-русь» является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 млн долл.).

Дочерняя компания Viciunai ООО «БалтКо», являясь официальным представителем компании в россии, предоставляет там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составляла 2,5 млн дол. США.

«Пока такие известные бренды как Vici продолжают находиться на рынке россии, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что россия остается частью международных экономических процессов. Так и жители россии видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они все делают правильно», — заявил глава НАПК Александр Новиков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Rubi0
Rubi0
4 января 2024, 16:51
#
Кто-то объяснит зачем это делается, чтоб испортить отношения еще и с Латвией? примеров с вегерским ОТП и австрийского Райфайзен банками мало было, надо еще по граблям поскакать и получить очередную ноту протеста от Латвии вдобавок, а потом убирать быстренько компанию из этого списка, бо Латвия не будет голосовать за что-то нам нужное в ЕС
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