Укргазбанк продал здание на Оболони за 65 млн

Государственный Укргазбанк продал через площадку OpenMarket административное здание на Оболони в Киеве за 64,9 млн. грн. Об этом сообщают на сайте СЕТАМ.

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Аукцион прошел по голландской модели 27 декабря. Стартовая цена объекта составляла 90,2 млн. грн. По данным сайта, в торгах принял участие всего один участник.

Площадь объекта 5,1 тыс кв м. На сайте СЕТАМ он называется «Здание института». Недвижимость находится в аренде до конца марта 2024 г.

С начала введения военного положения Укргазбанк реализовал через OpenMarket 24 лота на общую сумму более 142 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 октября 2023 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 5 место (166,44 млрд грн) среди 63 действующих в стране банков.