McDonald's открыла еще один ресторан в Киеве

McDonald's 31 декабря открыла новый ресторан в Киеве на бульваре Николая Михновского, 33А на транспортной развязке у моста Патона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В сети отметили, что новый ресторан площадью 444 м² размещает 84 гостей в зале и 36 на террасе.

«В этом McDonald's впервые в Украине воплощен особый дизайн, благодаря круглым формам символизирующий инклюзивность, создающий ощущение единства и приглашающий к общению, ведь сейчас связь между людьми как никогда важна», — говорят в McDonald's.

В заведении разместили 10 терминалов самообслуживания. Ресторан и доставка McDonald's будут работать с 07:00 до 22:00, а McDrive — с 07:00 до 23:00.

Это уже 101 ресторан сети, который работает в Украине.

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