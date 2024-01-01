McDonald's 31 декабря открыла новый ресторан в Киеве на бульваре Николая Михновского, 33А на транспортной развязке у моста Патона. Об этом сообщает пресс-служба компании.
McDonald's открыла еще один ресторан в Киеве
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В сети отметили, что новый ресторан площадью 444 м² размещает 84 гостей в зале и 36 на террасе.
«В этом McDonald's впервые в Украине воплощен особый дизайн, благодаря круглым формам символизирующий инклюзивность, создающий ощущение единства и приглашающий к общению, ведь сейчас связь между людьми как никогда важна», — говорят в McDonald's.
В заведении разместили 10 терминалов самообслуживания. Ресторан и доставка McDonald's будут работать с 07:00 до 22:00, а McDrive — с 07:00 до 23:00.
Это уже 101 ресторан сети, который работает в Украине.
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Источник: Минфин
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