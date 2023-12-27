Кабмин принял Национальную стратегию доходов

Кибинет министров принял Национальную стратегию доходов на 2024−2030 годы. Таким образом, выполнен последний структурный маяк кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«По факту это план изменений в налоговой и таможенной сфере и администрировании до 2030 года, которые должны обеспечить больше собственных доходов госбюджета», — отметил он.

Налоговая политика

просмотр «упрощенки»;

прогрессивная шкала НДФЛ;

сокращение налоговых льгот, в том числе по налогу на прибыль;

постепенное повышение акцизов к минимальным ставкам ЕС.

Таможенная политика

гармонизация с ЕС льготного налогообложения импорта;

восстановление документальных проверок;

имплементация Таможенного кодекса ЕС;

предоставление таможенным органам права на оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование по контрабанде;

админответственность за нарушение таможенных правил и имплементация норм по криминализации контрабанды.

Также состоится реформа Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы (отдельный маяк меморандума).

Потери госбюджета

Железняк также отметил, что за 6 месяцев 2023 госбюджет потерял 57,5 млрд грн на налоговых льготах. Для сравнения, за 2022 год эти потери составили 76,3 млрд грн.

Наибольшая часть приходилась на льготы НДС. Только за половину 2023 г. они составляли 66,6%, а бюджет потерял на этом 38,3 млрд грн.

На втором месте — льгота по налогу на имущество: на нее приходится 31,1% и потери в размере 17,9 млрд грн.

Третье место по налогу на прибыль: 2,33% и 1,34 млрд грн.

По отраслям наибольшие суммы налоговых льгот приходятся на сферы торговли (28,6%) и здравоохранения и соцпомощи (25%).

Подробно ознакомиться с Национальной стратегией доходов можно по ссылке.

Основные положения Национальной стратегии доходов

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предоставил основные положения документа.