Sotheby's: объем продаж цифрового искусства в 2023 году составил $35 млн

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«2023 год для Sotheby’s останется одним из самых ярких в области цифрового искусства! Чего мы достигли? Продажи составили около $35 млн», — заявил Майкл Буанна.

2023 at Sothebys will remain one of the most exciting years for Digital Art!



🚨 What We Achieved 🚨



Close to $35 million in sales.



Launch of a fully on-chain secondary marketplace that honors creators' royalties.



Our very first dedicated live auction with more than 300… pic.twitter.com/rabrxntz9Z