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25 грудня 2023, 13:39

Sotheby's: обсяг продажів цифрового мистецтва у 2023 році становив $35 млн

Віцепрезидент Sotheby's Майкл Буанна повідомив, що цей рік став для аукціонного будинку успішним — обсяг продажів цифрового мистецтва досяг майже $35 млн.

Віцепрезидент Sotheby's Майкл Буанна повідомив, що цей рік став для аукціонного будинку успішним — обсяг продажів цифрового мистецтва досяг майже $35 млн.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«2023 рік для Sotheby's залишиться одним із найяскравіших у галузі цифрового мистецтва!
Фото: depositphotos.com

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«2023 рік для Sotheby's залишиться одним із найяскравіших у галузі цифрового мистецтва! Чого ми досягли? Продажі склали близько $35 млн», — заявив Майкл Буанна.

Він нагадав, що у 2023 році Sotheby's організував перший спеціалізований аукціон, у якому взяли участь понад 300 осіб та який приніс компанії $12 млн.

Sotheby's також вдалося оновити рекорд ціни в цифровому сегменті - $6,2 млн за NFT Ringers #879 художника Дмитра Черняка.

Буанна також нагадав, що у 2023 році 99-річна Віра Молнар, одна з перших художниць, яка почала використовувати комп'ютери для мистецтва, продала на аукціоні в Sotheby's колекцію з 500 NFT під назвою Themes and Variations.

«Наступного року ми зосередимо увагу на підтримці авторів і вдосконаленні їх стратегій на первинному ринку», — додав Буанна.

У червні цього року NFT під назвою «Золотий гусак» з колекції GRAILS збанкрутілого криптовалютного хедж-фонду Three Arrows Capital було продано на аукціоні Sotheby's за $6,2 млн.

Джерело: Мінфін
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