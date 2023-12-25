Большинство льгот для бизнеса отменено в 2023 году: каких изменений ждать в 2024-м

В 2022 году для того, чтобы дать возможность бизнесу выжить, было принято немало законодательных изменений по снижению налоговой нагрузки и уровня контроля. Однако, несмотря на то, что война продолжается, многие преференции, введенные в 2022 году, были отменены в 2023 году. Об этом «Минфину» рассказала адвокат, советник Totum LF Яна Михайлюк.

Возобновление налоговых проверок

Согласно закону «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы об отмене моратория на проведение налоговых проверок», документальные плановые проверки вернутся к:

производителям и продавцам подакцизной продукции;

игорному бизнесу;

компаниям, которые оказывают финансовые и платежные услуги;

нерезидентам, которые работают через обособленные подразделения.

Также проверки могут проводиться в компаниях, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

уровень уплаты налога на прибыль/уровень уплаты НДС меньше 50% по отрасли;

выплата зарплаты меньше средней по отрасли;

дебиторская задолженность в два раза больше кредиторской;

годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов — более 75% суммы годового дохода.

Отдельно обращаем внимание на проверки ФОП. Сейчас мораторий относится только к проверкам ФОП 1 и 2 групп (до 1 декабря 2024 года). Однако, проверки ФОП 3 группы или тех, кто находится на общей системе, разрешены.

Отмена льгот по единому налогу

Закон № 3219 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» отменил большинство льгот для плательщиков единого налога, в частности:

с 1 августа 2023 года отмена спецгруппы единого налога по ставке 2% с последующими последствиями для его плательщиков;

с 1 августа 2023 года плательщики единого налога первой и второй групп снова обязаны уплачивать единый налог (кроме предпринимателей, налоговый адрес которых расположен на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях. Такие плательщики имеют право не платить единый налог до момента завершения активных боевых действий);

возобновление с 1 октября 2023 года ответственности за нарушение правил использования РРО.

Льготы по уплате земельного налога и налога на недвижимость

Еще в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, было освобождено от налогообложения платой за землю, общего минимального налогового обязательства за земельные участки, земельные доли (паи), экологического налога и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в части объектов, расположенных на территориях боевых действий или на временно оккупированных российской федерацией.

Период применения указанного освобождения был установлен с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение.

Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий, должен был определить Кабмин. Однако, этого сделано не было, вместо этого, соответствующий Перечень был утвержден 22 декабря 2022 года приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий № 309. Налоговые органы заняли фискальную позицию и указывали на то, что Перечень, утвержденный министерством, не может применяться.

Ясность в эти противоречия была внесена законом от 11.03.2023 № 3050-IX. По факту, изменен период освобождения от уплаты налога, а именно освобождение установлено за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, а начиная с 1 января 2023 года применяются даты начала и завершения активных боевых действий или временной оккупации, определенные в Перечне, утвержденном Минреинтеграции.

Отчетность по контролируемым иностранным компаниям

С конца 2022 года возобновлены нормы об отчетности по контролируемым иностранным компаниям (КИК). Поэтому в 2023 году вопрос отчета по КИК стал достаточно актуальным. Итак, контролер КИК обязан:

1) Подавать уведомления о КИК в течение 60 дней с момента приобретения, изменения, отчуждения или ликвидации такой компании. Если доля или фактическое влияние приобретено в период с 7 марта 2022 года по 25 ноября этого же года, то подать сообщение нужно было до 23 января 2023 года. Штраф за неподачу сообщения о КИК составляет 300 прожиточных минимумов для трудоспособного лица (на 1 января 2023 года это 805,2 тыс. грн).

2) Подавать отчетность о КИК, проводить аудит одновременно с предоставлением деклараций по налогу на прибыль и об имущественном положении и доходах. Первый отчет можно подать в 2024 году сразу за 2022 и 2023 год. Штраф за неподачу отчета о КИК на уровне 100 прожиточных минимумов — 268,4 тыс. грн.

3) Уплата налога с части скорректированной прибыли иностранной компании. По общему правилу, ставки налога для контролеров, юридических и физических лиц составляют 18%, кроме этого уплачивается военный сбор по ставке 1,5%.

Чего ждать в 2024 году

С 1 января 2024 года ожидаются изменения основной ставки налога на прибыль до 25% для банков, в том числе налогообложение скорректированной прибыли контролируемой иностранной компании банка, и выплаты дивидендов банками.

Теряют силу с 1 января 2024 года определенные льготы по НДС. В частности, не будет действовать освобождение от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта морских судов, для использования исключительно в качестве поисково-спасательных единиц, с целью выполнения международных договоров Украины в сфере охраны человеческой жизни на море, и оплата стоимости которых осуществляется на средства государственного бюджета.

Кроме того, в 2024 году ожидаются изменения в отчетности и налогообложении КИК. Так, законопроект № 8137 предусматривает внесение изменений в размеры штрафа, а также устанавливает штрафы за просрочку подачи уведомления о КИК — за каждый день 1 размер прожиточного минимума, но не более 25 размеров (на 1 января 2023 года это 67,1 тыс. грн).

Важно: если налоговые органы выявляют нарушения самостоятельно, штраф будет начисляться именно за непредоставление уведомления, а не за просрочку, однако, законопроект № 8137 предлагает уменьшить штраф до 50 прожиточных минимумов — 134,2 тыс. грн.

Также предлагается изменение срока представления отчета за следующий отчетный период (например, отчет за 2022 год будет подаваться в 2024 году с декларацией за 2023 год).

Ожидает своего решения вопрос налоговой резидентности украинских беженцев, потеря ими статуса налогового резидента в Украине. Надеемся, что налоговыми органами будет внесена ясность в эти вопросы, ведь они актуальны для миллионов граждан, выехавших за границу.

Таким образом, несмотря на то, что война продолжается, большинство преференций для бизнеса были отменены в 2023 году. В следующем году фискальное давление на бизнес будет усиливаться, ведь с полной силой начнется проведение налоговых проверок.

Читайте также: В 2024 году вырастет зарплатная минималка: сколько компаний готовы платить больше

Также в 2024 году ожидается первый автоматический обмен информацией по стандарту CRS, который предоставит налоговым органам базу информации для дальнейших проверок и доначислений налоговых обязательств для налогоплательщиков.