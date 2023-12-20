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20 декабря 2023, 14:20 Читати українською

В 2024 году вырастет зарплатная минималка: сколько компаний готовы платить больше

Осенью команда robota.ua провела опрос бизнесов, чтобы понять, как изменится рынок труда в следующем году, и планируют ли компании повышать зарплаты. Сколько компаний готовы увеличить зарплату работникам, и кто уже сделал это в текущем году, рассказал NV CEO robota.ua Валерий Решетняк. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Осенью команда robota.ua провела опрос бизнесов, чтобы понять, как изменится рынок труда в следующем году, и планируют ли компании повышать зарплаты.

Исследуя динамику зарплат, мы увидели, что в настоящее время разрыв между ожиданием соискателей работы и возможностями бизнеса достаточно большой. Если до полномасштабного вторжения цифра составляла в среднем 445 грн, то сейчас это 2 691 грн — разница выросла в шесть раз. Большая часть работодателей закрывают эту разницу на средства бенефитов. Кроме того, почти 50% из опрашиваемых компаний отметили, что планируют повысить заработок специалистов.

Какая ситуация сейчас

Рынок труда приходит в себя от событий, с которыми нам пришлось столкнуться в феврале 2022 года. Постепенно, но количество вакансий и кандидатов на позицию нормализовалось почти во всех областях. Улучшается и ситуация с зарплатами. В опросе приняли участие более 300 компаний, в том числе:

  • 60,9% — повышали заработок в течение 2023 года,
  • 25,9% — также увеличивали ставки, но не для всех сотрудников,
  • 13,2% — не увеличивали зарплаты.

Формируя предложения, большинство бизнесов опирается на рыночную медиану, — это 74,5% компаний. Предлагают больше среднего показателя на рынке заметно меньше работодателей — сейчас это 15%.

10,6% бизнесов выбирают совершенно иную стратегию: они предлагают меньшие зарплаты, но закрывают разницу путем бонусов. Например, предлагая:

  • полное медицинское страхование,
  • дополнительные выплаты за достижение KPI,
  • оплату обучения,
  • питание на рабочем месте,
  • скидки на внутренние продукты и услуги.

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Это самые популярные из бенефитов, а иногда они могут и пересекаться. То есть бизнесы предлагают сразу несколько форм бонусов, чтобы обеспечить комфортные условия для специалистов.

Планы на следующий год

В новом году точно ожидаем динамику со знаком плюс. Повышения будут постепенными, но, по большей части, все же будут происходить. Так, почти половина респондентов ответили, что 100% планируют повышение. 39,3% отметили, что этот вопрос еще на рассмотрении, но они все же склоняются в сторону положительного ответа. И только 10,9% бизнесов не планируют корректировать политику заработных плат.

Более половины опрашиваемых планируют провести одну волну повышений. Это достаточно логично, потому что 30,3% работодателей, хотя и закладывают увеличение вознаграждения, но в диапазоне 1−10%. Хотя будут и большие сдвиги, потому что 37,2% компаний хотят повысить зарплаты на 11−20%. Скорее всего, это будут работодатели, которые выберут стратегию постепенного увеличения заработка — за 2−4 волны.

Автор:
Решетняк Валерий
CEO robota.ua Решетняк Валерий
Источник: Минфин
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