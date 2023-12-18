Акция завершается! Успейте принять участие и получить 200 грн от РАДАБАНКа

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«Тудым-Сюдым» — это:

Кредитный лимит от 5000 до 100 000 грн;

Срок кредитования 12 месяцев с возможностью пролонгации;

Процентная ставка 0,000001% в льготном периоде, после 39,6% годовых; реальная эффективная ставка 55,8% годовых;

Льготный период до 92 дней на все типы транзакций.

Преодолевайте финансовые границы вместе с РАДАБАНКом и обеспечьте себе комфорт и свободу.

Акционная выплата доступна только один раз и действует для клиентов любого отделения.

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