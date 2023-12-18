Осталось 5 дней до завершения акции от РАДАБАНКа, следовательно, Вы еще успеваете оформить карту «Тудым-Сюдым», произвести расчет или оплату кредитными средствами на сумму не менее 500 гривен и получить приятный бонус на счет.
Новости компании
18 декабря 2023, 10:00 Читати українською
Акция завершается! Успейте принять участие и получить 200 грн от РАДАБАНКа
Не тратьте время зря, обращайтесь в ближайшее отделение, оформите кредитку «Тудым-Сюдым» с множеством преимуществ, выполните условия акции и держите 200 грн от РАДАБАНКа.
«Тудым-Сюдым» — это:
- Кредитный лимит от 5000 до 100 000 грн;
- Срок кредитования 12 месяцев с возможностью пролонгации;
- Процентная ставка 0,000001% в льготном периоде, после 39,6% годовых; реальная эффективная ставка 55,8% годовых;
- Льготный период до 92 дней на все типы транзакций.
Преодолевайте финансовые границы вместе с РАДАБАНКом и обеспечьте себе комфорт и свободу.
Акционная выплата доступна только один раз и действует для клиентов любого отделения.
Переходите по ссылке и узнавайте подробности предложения.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии