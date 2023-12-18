Запустили украинский стейблкоин. В честь этого разыгрывают эквивалент 300 тыс. грн в токенах

В экосистеме WhiteBIT запускают первый украинский гривневый стейблкоин UAHg, привязанный 1:1 к украинской гривне. Чтобы отпраздновать этот старт, UAHg в партнерстве с WhiteBIT начали баунти-кампанию (Баунти в сфере криптовалют — это вознаграждение в виде токенов, получить которое можно за выполнение определенных задач) с призовым фондом в 300,000 токенов UAHg (эквивалент 300 тыс. грн) для участников.

В партнерском материале с UAHg рассказываем, чем именно будет полезен новый криптопроект и какие задания нужно выполнять, чтобы увеличить шансы на выигрыш.

Как выиграть долю призового фонда

Кампания с призовым фондом 300 тыс. UAHg стартует 14 декабря и продлится до 25 декабря. Баунти объединяет много активностей, квестов и интересных заданий, за выполнение которых пользователи будут получать вознаграждение.

Количество участников кампании не ограничено. Чтобы шансы на победу росли, участвуйте в как можно большем количестве активностей. За них вы будете получать билеты, которые увеличивают шансы на выигрыш. Одни задания уже открыты, другие будут запускать в ходе кампании.

Вначале вы должны присоединиться к UAHg Social Media Rally и быть активными в социальных сетях проекта: Telegram, Instagram, 𝕏 и других. Каждая подписка дарит вам 10 билетов.

Еще одна активность, за которую можно получить билеты, — реферальный квест UAHg. Делитесь своей уникальной реферальной ссылкой и приглашайте других людей присоединяться к экосистеме UAHg и баунти-кампании. За каждого человека, который зарегистрируется, вы можете получить 100 бонусных билетов.

100 билетов дадут за посещение событий от UAHg в прямом эфире, еще столько же — за верификацию на WhiteBIT.

Победителей будут определять в конце кампании, для этого учтут все выполненные задания.

Сразитесь за свою долю призового фонда в 300,000 UAHg по ссылке.

Детали о UAHg

Стейблкоин UAHg привязан к украинской гривне в соотношении 1:1. Пользователи смогут проводить операции непосредственно в гривнах и при этом не терять на двойной конвертации с государственной валюты в крипту. Операции проходят без дополнительных комиссий, за исключением комиссий в сети.

UAHg выпускается и обращается в популярных публичных сетях, таких как Ethereum, TRON и BNB Chain. Он законный и прозрачный, ведь операции проводят через лицензированных партнеров, в частности UAB AB Exchange (Lithuania), или партнеров со статусом VASP (Лицензия на криптодеятельность, позволяющая компаниям законно предоставлять услуги в сфере виртуальных активов).

Этот стейблкойн сможет решить проблемы с виртуальными активами в Украине. «UAHg имеет разные паттерны использования, и каждый решает свою проблему. К примеру, возможность взаимодействовать с DeFi-проектами, ведь сейчас напрямую через гривну это сделать нельзя. Также благодаря UAHg вы избегаете комиссий до 10% для выхода на криптобиржи», — говорят создатели проекта.

В рамках партнерства с WhiteBIT UAHg подготовили для вас эксклюзивные предложения:

— возможность рассчитываться UAHg на ecommerce-площадках;

— возможность покупать и продавать UAHg на P2P-платформе.

По словам разработчиков, основная цель нового стейблкоина — стать мостом между внутренним рынком Украины и миром криптовалют. К тому же, UAHg доступен и понятен как новичкам, так и опытным криптопользователям.

«Участвуйте в баунти, выполняйте задания и получите шанс выиграть вознаграждение из общего фонда — 300,000 токенов UAHg.»

Безопасность и главные преимущества UAHg

Компания эмитирует и продает токены UAHg в обмен на USDT/USDC/DAI. Долларовые стейблкоины, полученные от продаж, находятся в резерве компании. Их могут использовать исключительно для выкупа токенов в будущем. Эмитент, а именно Emittance Corporation, продает и выкупает токены через официальных дистрибьюторов по курсу наличной гривны на сайте МинФин. Затем дистрибьюторы продают токены на вторичном рынке через свои каналы.

Резервные средства хранятся в кошельке с мультиподписью Gnosis Safe (кошелек, который предусматривает подтверждение транзакций с нескольких устройств) в сети Ethereum. Здесь привлечены 5 подписей, или hard wallets (аппаратный кошелек — физическое устройство, которое хранит личные ключи в среде, отделенной от подключения к интернету) по модели «3 из 5». За безопасность и управление аппаратных кошельков отвечает команда экосистемы UAHg. Это 5 человек, каждый из которых имеет отдельный hard wallet для инициализации, согласования или отказа и финализации транзакций. После получения не менее 3 подписей транзакция может быть выполнена.

Главные преимущества UAHg: