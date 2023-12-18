Запустили украинский стейблкоин. В честь этого разыгрывают эквивалент 300 тыс. грн в токенах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 декабря 2023, 8:50 Читати українською

Запустили украинский стейблкоин. В честь этого разыгрывают эквивалент 300 тыс. грн в токенах

В экосистеме WhiteBIT запускают первый украинский гривневый стейблкоин UAHg, привязанный 1:1 к украинской гривне. Чтобы отпраздновать этот старт, UAHg в партнерстве с WhiteBIT начали баунти-кампанию (Баунти в сфере криптовалют — это вознаграждение в виде токенов, получить которое можно за выполнение определенных задач) с призовым фондом в 300,000 токенов UAHg (эквивалент 300 тыс. грн) для участников.

Запустили украинский стейблкоин. В честь этого разыгрывают эквивалент 300 тыс. грн в токенах

В партнерском материале с UAHg рассказываем, чем именно будет полезен новый криптопроект и какие задания нужно выполнять, чтобы увеличить шансы на выигрыш.

Как выиграть долю призового фонда

Кампания с призовым фондом 300 тыс. UAHg стартует 14 декабря и продлится до 25 декабря. Баунти объединяет много активностей, квестов и интересных заданий, за выполнение которых пользователи будут получать вознаграждение.

Количество участников кампании не ограничено. Чтобы шансы на победу росли, участвуйте в как можно большем количестве активностей. За них вы будете получать билеты, которые увеличивают шансы на выигрыш. Одни задания уже открыты, другие будут запускать в ходе кампании.

Вначале вы должны присоединиться к UAHg Social Media Rally и быть активными в социальных сетях проекта: Telegram, Instagram, 𝕏 и других. Каждая подписка дарит вам 10 билетов.

Еще одна активность, за которую можно получить билеты, — реферальный квест UAHg. Делитесь своей уникальной реферальной ссылкой и приглашайте других людей присоединяться к экосистеме UAHg и баунти-кампании. За каждого человека, который зарегистрируется, вы можете получить 100 бонусных билетов.

100 билетов дадут за посещение событий от UAHg в прямом эфире, еще столько же — за верификацию на WhiteBIT.

Победителей будут определять в конце кампании, для этого учтут все выполненные задания.

Сразитесь за свою долю призового фонда в 300,000 UAHg по ссылке.

Детали о UAHg

Стейблкоин UAHg привязан к украинской гривне в соотношении 1:1. Пользователи смогут проводить операции непосредственно в гривнах и при этом не терять на двойной конвертации с государственной валюты в крипту. Операции проходят без дополнительных комиссий, за исключением комиссий в сети.

UAHg выпускается и обращается в популярных публичных сетях, таких как Ethereum, TRON и BNB Chain. Он законный и прозрачный, ведь операции проводят через лицензированных партнеров, в частности UAB AB Exchange (Lithuania), или партнеров со статусом VASP (Лицензия на криптодеятельность, позволяющая компаниям законно предоставлять услуги в сфере виртуальных активов).

Этот стейблкойн сможет решить проблемы с виртуальными активами в Украине. «UAHg имеет разные паттерны использования, и каждый решает свою проблему. К примеру, возможность взаимодействовать с DeFi-проектами, ведь сейчас напрямую через гривну это сделать нельзя. Также благодаря UAHg вы избегаете комиссий до 10% для выхода на криптобиржи», — говорят создатели проекта.

В рамках партнерства с WhiteBIT UAHg подготовили для вас эксклюзивные предложения:

— возможность рассчитываться UAHg на ecommerce-площадках;

— возможность покупать и продавать UAHg на P2P-платформе.

По словам разработчиков, основная цель нового стейблкоина — стать мостом между внутренним рынком Украины и миром криптовалют. К тому же, UAHg доступен и понятен как новичкам, так и опытным криптопользователям.

«Участвуйте в баунти, выполняйте задания и получите шанс выиграть вознаграждение из общего фонда — 300,000 токенов UAHg.»

Безопасность и главные преимущества UAHg

Компания эмитирует и продает токены UAHg в обмен на USDT/USDC/DAI. Долларовые стейблкоины, полученные от продаж, находятся в резерве компании. Их могут использовать исключительно для выкупа токенов в будущем. Эмитент, а именно Emittance Corporation, продает и выкупает токены через официальных дистрибьюторов по курсу наличной гривны на сайте МинФин. Затем дистрибьюторы продают токены на вторичном рынке через свои каналы.

Резервные средства хранятся в кошельке с мультиподписью Gnosis Safe (кошелек, который предусматривает подтверждение транзакций с нескольких устройств) в сети Ethereum. Здесь привлечены 5 подписей, или hard wallets (аппаратный кошелек — физическое устройство, которое хранит личные ключи в среде, отделенной от подключения к интернету) по модели «3 из 5». За безопасность и управление аппаратных кошельков отвечает команда экосистемы UAHg. Это 5 человек, каждый из которых имеет отдельный hard wallet для инициализации, согласования или отказа и финализации транзакций. После получения не менее 3 подписей транзакция может быть выполнена.

Главные преимущества UAHg:

  • 100% резервный фонд. Все токены UAHg обеспечены резервами USDT/EUR/USD. Их балансы проходят аудит от EP Audit Firm Ltd, отчеты публикуются ежеквартально.

  • Абсолютная ликвидность. Гривна и другие стейблы быстро конвертируются в UAHg. К примеру, сейчас можно купить UAHg с помощью банковской карты на P2P-платформе GEO Pay.

  • Универсальный формат ERC/BEP20. Благодаря формату ERC/BEP20 токен можно свободно интегрировать в различные продукты: кошельки, биржи, DeFi. Все это без дополнительного программного обеспечения или настроек.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
gorobezus
gorobezus
18 декабря 2023, 11:05
#
Это я даже не знаю что. Круче только привязка к денежной единице Зимбабве, да и то вопрос, там хотя бы войны нет (или есть? хз)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами