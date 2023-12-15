Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 грудня 2023, 13:56

Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро

Створений при Енергетичному співтоваристві Фонд енергетичної підтримки України вже акумулював понад 400 млн євро. Про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський під час пресконференції у Відні, повідомляє Укрінформ.

Створений при Енергетичному співтоваристві Фонд енергетичної підтримки України вже акумулював понад 400 млн євро.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«На прохання та за підтримки Європейської комісії Секретаріат розпочав низку заходів та дій, спрямованих на підтримку України та українського енергетичного сектору в умовах воєнних дій.

Найвідомішим з них є Фонд Енергетичного Співтовариства, створений на прохання комісара Сімсон (єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, — ред.) та у співпраці з міністром Галущенком (міністром енергетики України Германом Галущенком — ред.). Фонд вже зібрав понад 400 млн євро у вигляді оголошених внесків", — прокоментував Лорковський ситуацію з наповненням Фонду енергетичної підтримки України.

Він висловив вдячність донорам, зокрема Європейському Союзу, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, США, Бельгії, Данії, Австрії, а також приватним компаніям, які ухвалили рішення зробити внесок у цей фонд.

«Фонд управляється Секретаріатом, і ми дуже швидко просуваємося з процесами закупівель. Тож у тісній співпраці з міністерством енергетики України ми приймаємо рішення про те, для якого конкретного обладнання, для якої компанії слід розпочати процес закупівлі. І ці процеси просуваються дуже швидко, щоб якнайшвидше доставити обладнання в український сектор», — зазначив Лорковський.

Він додав, що іншим інструментом, розробленим секретаріатом, є допомога Україні у вигляді негрошових пожертв, які надаються приватними компаніями з Європейського Союзу.

«І ми створили разом з Європейською комісією систему доставки негрошових пожертв обладнання, наданого компаніями ЄС, в Україну», — підсумував він.

За його словами, ця система є безкоштовною для компаній Євросоюзу.

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами