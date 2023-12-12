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12 декабря 2023, 22:07 Читати українською

«Киевстар» частично восстановил фиксированную связь после кибератаки

Специалисты мобильного оператора «Киевстар» на 20.00 12 декабря частично возобновили работу услуг фиксированной связи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Специалисты мобильного оператора «Киевстар» на 20.00 12 декабря частично возобновили работу услуг фиксированной связи.
Фото:rbc.ua

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Восстановление связи

«Специалисты работают над возобновлением других услуг и «сделают все возможное, чтобы завершить эту работу в течение 13 декабря», — говорится в сообщении компании.

Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем компания обещает сообщать дополнительно.

«После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации», — говорится в сообщении.

Читайте: Сроки возобновления работы непонятны — гендиректор «Киевстар»

Команда «Киевстар» поблагодарила правоохранительные органы и государственные службы за мгновенную реакцию и профессиональную помощь, а также абонентов, коллег по телеком рынку, корпоративных клиентов за понимание и поддержку.

Хакерская атака

Утром, 12 декабря, абоненты мобильного оператора «Киевстар» со всей Украины не могут воспользоваться услугами мобильной связи и доступом в интернет из-за масштабного сбоя. В компании заявили о технических проблемах. Из-за сбоя также не работает нацроуминг. Причиной технического сбоя в работе оператора стала атака хакеров.

Президент «Киевстар» Александр Комаров сообщил, что кибератака была очень мощной. По его словам, произошло «проникновение в ИТ-инфраструктуру и ее разрушение». Основная цель атаки — максимальное разрушение интеллектуальной инфраструктуры оператора, отметил глава компании.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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