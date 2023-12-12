«Налог на Google»: в третьем квартале в госбюджет поступило 2 миллиарда

В третьем квартале 2023 года в госбюджет поступило 2,09 млрд грн от уплаты так называемого «налога на Google». В общей сложности с начала года международные компании уплатили более 8 млрд грн этого налога. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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По его словам, в течение третьего квартала плательщики этого налога подали 96 деклараций и задекларировали к уплате 26,6 млн евро и $29,9 млн (2,09 млрд грн в эквиваленте), по сравнению с 25,7 млн евро и $27,7 млн во втором квартале (2,05 млрд грн в эквиваленте).

Кто оплатил самые большие суммы в бюджет Украины

Гетманцев уточнил, что наибольшие суммы от пользователей в госбюджет направили:

Google,

Apple,

Sony,

Ebay,

Amazon,

Meta Platforms,

Netflix.

Он также отметил, что платформа OnlyFans за предоставление услуг на территории Украины с начала 2023 года уплатила $944,1 тыс.

Напомним

Закон о «налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

По этому закону иностранные компании, поставляющие украинцам электронные услуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming и другие), обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость, если общая сумма от соответствующих операций превышает 1 млн грн в год.