Как изменится учетная ставка — опрос

14 декабря Монетарный комитет НБУ примет решение по учетной ставке. По предварительным прогнозам и анонсам НБУ, ставка может быть снижена на 1−2%, до 14−15% годовых.

Мы хотим спросить читателей их мнение и прогнозы по поводу того, что может быть дальше со ставками по депозитам, кредитам, а также, как решения НБУ могут отразиться на курсе.