14 декабря Монетарный комитет НБУ примет решение по учетной ставке. По предварительным прогнозам и анонсам НБУ, ставка может быть снижена на 1−2%, до 14−15% годовых.
Как изменится учетная ставка — опрос
Мы хотим спросить читателей их мнение и прогнозы по поводу того, что может быть дальше со ставками по депозитам, кредитам, а также, как решения НБУ могут отразиться на курсе.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 5
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