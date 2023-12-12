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12 декабря 2023, 12:10 Читати українською

Как изменится учетная ставка — опрос

14 декабря Монетарный комитет НБУ примет решение по учетной ставке. По предварительным прогнозам и анонсам НБУ, ставка может быть снижена на 1−2%, до 14−15% годовых.

14 декабря Монетарный комитет НБУ примет решение по учетной ставке.

Мы хотим спросить читателей их мнение и прогнозы по поводу того, что может быть дальше со ставками по депозитам, кредитам, а также, как решения НБУ могут отразиться на курсе.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+1
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
12 декабря 2023, 12:19
#
Протягом 5−6 тижнів після зниження депозити і ОВДП просядуть на 0,5%, на кредити і курс ніяк не вплине
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
12 декабря 2023, 13:23
#
Когда курс гривны растёт ставка понижалась тут всё логично. А сейчас курс гривны падает нужно повышать, а у нас такое ощущение назло понижают чтобы ещё больше обесценить.
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0
Strain
Strain
12 декабря 2023, 14:49
#
Такое ощущение, что в вашем понимании экономика это только курс гривны.
Даёшь бакс по 8 грн. И тогда наступит всенародное счастье=)
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0
uxui
uxui
12 декабря 2023, 14:12
#
Ставка НБУ до одного места. Курс растет, кто успеет вовремя выйти из ОВГЗ, тот отделается легким испугом
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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
12 декабря 2023, 14:52
#
Курс зростає. На скільки? На 0.5%? ОВДП дають 19% річних. Відчуваєш різницю?
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