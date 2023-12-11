Какие будут цены на лекарства в 2024 году — ожидание фармрынка

Госстат рапортует о том, что в 2023 году фармацевтическая продукция в Украине подорожала более чем на 13%. И, по мнению игроков рынка, эта тенденция сохранится. Вместе с сетью аптек « Подорожник » и аптечным маркетплейсом Liki.ua мы разбирались, какими будут цены в следующем году, что на них влияет и какие, в целом, тенденции наблюдаются на рынке сегодня.

Что изменила война

Начало полномасштабного вторжения россии стало серьезным вызовом для фармацевтической отрасли в Украине. Пройдя различные трудности почти за два года, работу аптек сегодня удалось наладить и подстроить под различные нестандартные ситуации. К примеру, из-за боевых действий были вынуждены приостановить работу около 100 аптек сети «Подорожник», но сегодня большинство из них вновь обслуживают клиентов.

Фото сети аптек «‎Подорожник»

«Наша компания научилась быть гибкой, а команда — действовать быстро и в соответствии с обстоятельствами. Помню, в начале войны у нас было даже не планирование, а фактическое управление на 1−2 дня, потому что ситуация менялась просто за секунды. В аптеках по всей стране безумные очереди за лекарствами, люди покупали все, что нужно и не нужно. Наши фармацевты оказывали еще и психологическую поддержку и работали до последнего», — рассказал СЕО сети аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

Лекарства приходилось развозить под обстрелами и в оккупацию. Удавалось это благодаря хорошо отлаженной логистике и бесстрашию команды. Это и помогло избежать масштабного дефицита лекарства в начале вторжения.

Другой вызов, с которым столкнулся рынок фармы из-за войны, — дефицит кадров. Найти нужный персонал теперь достаточно сложно.

«Например, для создания маркетплейса с лидерскими амбициями необходимо сформировать кросс-функциональную команду. Это мощная группа разработчиков и технических специалистов, команда цифровых маркетологов, команда копирайтеров и дизайнеров, команда переговорщиков с партнерами, аптечными сетями и производителями. Маркетплейс — это не просто красивый и удобный сайт, это конструктор, где каждая деталь имеет большое значение», — объяснил Юрий Чертков, основатель аптечного маркетплейса Liki.ua и консалтинговой компании «Агентство Медицинского Маркетинга».

Главная страница сайта Liki.ua

Проект Liki.ua появился во время войны. Создавать его было нелегко, ведь все бизнес-процессы сейчас двигаются более медленно. Однако, в компании полны оптимизма и верят, что их работа необходима людям.

Тенденции фармрынка в 2023 году

По данным Liki.ua, за последний год объемы продаж в деньгах на фармацевтическом рынке выросли на 23%. При этом в натуральном выражении, то есть по количеству проданных упаковок, рынок сократился на 5%. Выросли и интернет-продажи через маркетплейсы — сейчас этот показатель составляет около 15%, а в крупных городах в некоторых аптечных сетях эта доля достигает 40%.

В сегменте упаковок лидирует отечественный производитель в соотношении 60% на 40% (Украина — импорт). Но если брать денежное соотношение, то больше продано импортного лекарства — 60% против 40%. Среди лидеров в этом сегменте следующие производители:

Фармак;

Дарница;

Асино;

Тева;

Артериум;

Киевский витаминный завод.



Общая доля этих производителей составляет 25% рынка по объемам. Весь рынок в этом году составил 155 млрд гривен и 1 251,3 млн упаковок.

О том, что фармацевтический рынок приходит в себя, свидетельствует и открытие новых аптек. Так, за последний год количество заведений сети «Подорожник» в Украине увеличилось до более чем 1 700.

Вместе с количеством аптек растет и ассортимент, в котором преобладают отечественные товары. В то же время, по продажам, в основном, лидируют импортные — завезенные из Польши, Испании, Франции, Литвы, Болгарии, Индии, Кореи. При этом лекарства украинских производителей ничем не уступают иностранным, ведь проходят одинаковые проверки и контроль качества перед продажей на рынке.

Еще одна тенденция фармрынка в 2023 году — рост продаж биологически активных добавок (БАД) и косметики. БАДы уже составляют 10% в структуре потребления, а косметика — 4%, если взять весь фармацевтический рынок.

В целом, в 2023 году украинцы больше всего покупали следующие группы препаратов:

A — Пищеварительная система;

N — Нервная система;

C — Сердечно-сосудистая система;

R — Респираторная система;

M — Опорно-двигательный аппарат.

Коммерческий директор сети аптек «Подорожник» Андрей Паниматченко отметил, что война сказалась и на розничном аптечном рынке: «У нас есть более 13 миллионов постоянных клиентов и, конечно, мы исследуем, что им нужно и когда, как меняется эта картина. Я не удивлю, если скажу, что вырос спрос на антидепрессанты, успокоительные и лекарства в целом этой категории».

В 2023 году на фармрынке также наблюдается консолидация дистрибьюторов. Два игрока — «БАДМ» и «ОПТИМА» — контролируют 90% рынка. Третий участник — «Вента» — сейчас практически выходит из игры.

Еще одной особенностью является то, что 70% рынка фармы занимают 10 аптечных сетей. Среди лидеров — «Подорожник», а также АНЦ, Аптека оптовых цен, аптеки «Бажаємо Здоров’я» и другие. Эта тенденция свидетельствует о том, что большие сети продолжат расти, тогда как более мелким — будет сложно.

В целом, прогнозы для бизнеса на 2024 год становятся все более оптимистичными, однако, многое будет зависеть от событий в государстве, и от того, какое влияние они окажут на курс валют или, например, поведение клиентов.

«‎Мы в сети аптек „Подорожник“ строим планы на рост с пониманием того, что они могут меняться. Мы научились и готовы быть гибкими, и сделать все, чтобы реализовать эти планы по максимуму. Ведь наша цель — это абсолютное первенство на рынке среди аптечных сетей», — поделился СЕО сети аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

Как «‎гуманитарка» повлияла на рынок

Из-за войны многие лекарства завозятся в Украину как гуманитарная помощь и действуют программы, по которым украинцы могут получить их бесплатно. Однако, представители фармрынка уверяют, что не ощутили никакого давления или влияния. Все потому, что лекарства из гуманитарной помощи, попадая в Украину, преимущественно направляются по назначению, например, в больницы.

К тому же, есть разница и в доступе. Ведь в аптеке человек может купить необходимый препарат в удобное время. А лекарства из гуманитарной помощи могут быть доступны ограниченным категориям людей и только в определенных местах. Например, чтобы их получить, нужно зарегистрироваться где-нибудь, или обратиться к волонтерам или в благотворительные фонды.

«Любая помощь — это хорошо», — говорят в Liki.ua. Да и эти процессы не повлияли на рынок существенно, и он продолжает расти, развиваясь по собственным законам.

Что происходит с ценами на лекарства

После начала полномасштабного вторжения их удавалось сдерживать, но в 2023 году было несколько волн подорожания медикаментов. По данным Госстата (по состоянию на сентябрь 2023 г.), в Украине товары и услуги по здравоохранению подорожали на 14,3%, если сравнивать с предыдущим годом. При этом фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подорожали на 13,3%. За месяц (август до сентября) подорожание было не столь существенным — на 0,6%.

Что касается наиболее распространенных групп лекарственных препаратов, цены в 2023 году выросли следующим образом (с января по октябрь включительно):

Антибиотики отечественные — на 17%;

Антибиотики импортные — на 3%;

Сосудорасширяющие средства отечественные — на 9%;

Сосудорасширяющие средства импортные — на 4%;

Жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные — на 15%;

Жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные — на 8%.

«Если говорить о среднем росте цен товаров, которые необходимы и человек обычно их имеет в аптечке, то он совокупно составило до 17%. С начала 2023-го цены на лекарственные средства действительно выросли, и это можно назвать последствиями событий 2022 года. В некоторых сегментах рост был более ощутимым, в некоторых менее. Замечу, что сейчас цены на лекарства остаются относительно стабильными. Рынок практически находится на довоенных показателях», — объяснил Тарас Коляда.

В Liki.ua отмечают, что цены зависят и от производителей. «Наценка в аптечных сетях уменьшается, и этому способствуют интернет-продажи: когда потребитель видит и сравнивает цены, то выбирает более выгодные», — говорит Юрий Чертков.

Какие будут цены на лекарства в 2024 году

Участники фармацевтического рынка ожидают, что стоимость лекарств продолжит расти. При этом как препараты зарубежного производства, так и отечественного. Поскольку последние являются лишь условно отечественными — 70% их стоимости составляет стоимость импортных компонентов, веществ и оборудования.

В сети аптек «Подорожник» отмечают, что спрогнозировать, какой будет цена на ту или иную категорию препаратов, сложно, поскольку многое зависит и от поведения клиента. А сегодня оно привязано к событиям в стране, которые бывают нестабильными и резко меняются.

К тому же, нужно понимать, что цены изначально формируются не в аптеках, а у производителей и дистрибьюторов, которые занимаются поставками медпрепаратов. Кроме того, есть привязка цены к курсу доллара или евро. Например, в этом году валюта относительно стабильная, поэтому и ценовая ситуация колеблется минимально. А в 2024 году оснований для значительного повышения цен может и не быть.

Впрочем, СЕО сети аптек «Подорожник» Тарас Коляда отметил, что если подорожание не миновать, то компания будет пытаться это делать поэтапно, чтобы клиенты не чувствовали это так резко.

При этом в Liki.ua считают, что нужно готовиться к подорожанию медикаментов в следующем году.

«‎Прогнозы — это задача неблагодарная, но, по моему мнению, не ошибемся, если допустим рост цен. Конечно, желательно не больше, чем на 10%», — сказал Юрий Чертков, основатель аптечного маркетплейса Liki.ua.

Как сэкономить, если подорожание неизбежно

И хотя избежать некоторых процессов невозможно, у украинцев есть способ существенно снизить удар по кошельку. Сделать это можно с помощью специальных бонусных программ, которые предлагают аптеки.

Так, например, у аптек «Подорожник» есть программа лояльности, в рамках которой клиентам предлагают скидки и кешбек с каждой покупки. Также готовят разные персональные предложения к праздникам — например, ко Дню рождения. Эти преимущества доступны после регистрации в программе лояльности. К тому же, действует проект ««‎Є ЗНИЖКИ», и каждый месяц аптека обновляет позиции товаров со скидками до 30%, согласно актуальности и сезону. Предлагают и ежемесячные дополнительные акции на популярные товары.

Маркетплейс Liki.ua также работает над тем, чтобы сделать цены на лекарства более доступными конечному потребителю. Для этого аптечным сетям, которые являются партнерами компании, выражают ожидания относительно цен.

«‎В наших планах — помогать сетям развиваться, обеспечивать медицинские консультации на сайте, оказывать информационную поддержку потребителю при выборе лекарства», — поделились в Liki.ua.

Что происходит с доступом к лекарствам из-за войны

Доступ части украинцев к качественной фармацевтике оказался под угрозой. В первую очередь, из-за сложной ситуации безопасности. Но представители фармацевтического бизнеса демонстрируют сознательную и ответственную позицию, продолжая работать даже в сложных обстоятельствах.

Так, например, аптеки «Подорожник» открыты:

в Никополе, который часто под обстрелами и где есть проблемы с водой, светом;

в Запорожье, где аптеки «Подорожник» не только обеспечивают людей лекарствами, но и гуманитарной помощью вместе в сотрудничестве с БФ «Добролайф»;

в Семеновке Черниговской области, что почти на границе с врагом.

Также, в сети аптек, кроме программ лояльности, работают еще и государственные программы. В частности, «Доступні ліки», где человек может получить бесплатно или с частичной доплатой препараты по разным направлениям. Еще есть программа «Пакунок малюка», по которой можно купить любые товары в аптеках «Подорожник» и оплатить их картой «Пакунок малюка». Препаратами инсулина украинцев также обеспечивают.

Маркетплейс Liki.ua также планирует активное сотрудничество с программой «‎Доступні Ліки», партнерство с лабораториями для удешевления лабораторных услуг, партнерство со страховыми компаниями в рамках проекта «Бонусное страхование», а также бесплатные консультации врачей и фармацевтов. Все это будет направлено на то, чтобы сделать лекарства более доступными для людей.

В целом, в Украине сейчас работают более 14 000 аптек, у которых хорошее покрытие и которые продолжают работать, даже несмотря на близость к зоне боевых действий. После деоккупации захваченных россией территорий первыми возобновляли работу именно аптеки и Новая почта. Пока участники фармацевтического рынка не видят объективных проблем с доставкой медикаментов. Помогают с этим и волонтеры, которые отвозят лекарства туда, где нормальная работа аптек невозможна, и тем людям, у которых нет возможности их купить.