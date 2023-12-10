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10 декабря 2023, 16:10 Читати українською

Для 91% украинцев интернет такая же потребность как и еда — исследование

Для 91% людей в Украине Интернет — базовая потребность на уровне безопасности или еды. Об этом свидетельствуют данные исследования Минцифры.

Для 91% людей в Украине Интернет — базовая потребность на уровне безопасности или еды.

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Согласно третьей волне исследования цифровой грамотности в Украине, проведенного по инициативе Минцифры, количество взрослого населения с уровнем цифровых навыков ниже базового за три года снизилось, а диджитализация людей разных категорий растет.

С 2019 по 2023 год доля интернет-пользователей в общей структуре
население увеличилось на 8% и составляет 94%. Интернетом пользуются ежедневно 71% людей в возрасте 60−70 лет и 96% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

91% взрослых украинцев согласны с тем, что доступ к Интернету для них стал одной из базовых потребностей современного человека, на уровне доступа к питанию, безопасности и т. д. Такого же мнения придерживаются 84% людей с нарушениями слуха и 92% подростков.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 декабря 2023, 16:37
#
Могли бы добавить в опросник еще парочку вопросов, типа:
— ежедневное пользование радиоточкой (да/нет);
— ежедневный просмотр телепрограмм по ТВ (да/нет).

Возможно, тогда бы поняли, что многим людям интернет
всего-лишь заменил и радио и телевидение…
+
0
mlp711141
mlp711141
10 декабря 2023, 17:07
#
Для меня интернет это:
1. коммуникация (переписка, телефония, библиотека и прочая информация)
1.1. поиск работы
2. газеты, радио и телевидение

А так, хожу на почту за обычными письмами и не только.
+
+15
patterson
patterson
10 декабря 2023, 16:39
#
Ми таки заслуговуємо на те що маємо як суспільство. Ну нічо, прийдуть інші на цю землю (вже прийшли).
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