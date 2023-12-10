Для 91% людей в Украине Интернет — базовая потребность на уровне безопасности или еды. Об этом свидетельствуют данные исследования Минцифры.
Для 91% украинцев интернет такая же потребность как и еда — исследование
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Согласно третьей волне исследования цифровой грамотности в Украине, проведенного по инициативе Минцифры, количество взрослого населения с уровнем цифровых навыков ниже базового за три года снизилось, а диджитализация людей разных категорий растет.
С 2019 по 2023 год доля интернет-пользователей в общей структуре
население увеличилось на 8% и составляет 94%. Интернетом пользуются ежедневно 71% людей в возрасте 60−70 лет и 96% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.
91% взрослых украинцев согласны с тем, что доступ к Интернету для них стал одной из базовых потребностей современного человека, на уровне доступа к питанию, безопасности
Читайте также: Майнер продал биткоины на $43 миллиона, которые добыл 13 лет назад
Комментарии - 3
— ежедневное пользование радиоточкой (да/нет);
— ежедневный просмотр телепрограмм по ТВ (да/нет).
Возможно, тогда бы поняли, что многим людям интернет
всего-лишь заменил и радио и телевидение…
1. коммуникация (переписка, телефония, библиотека и прочая информация)
1.1. поиск работы
2. газеты, радио и телевидение
А так, хожу на почту за обычными письмами и не только.