Для 91% украинцев интернет такая же потребность как и еда — исследование

Для 91% людей в Украине Интернет — базовая потребность на уровне безопасности или еды. Об этом свидетельствуют данные исследования Минцифры.

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Согласно третьей волне исследования цифровой грамотности в Украине, проведенного по инициативе Минцифры, количество взрослого населения с уровнем цифровых навыков ниже базового за три года снизилось, а диджитализация людей разных категорий растет.

С 2019 по 2023 год доля интернет-пользователей в общей структуре

население увеличилось на 8% и составляет 94%. Интернетом пользуются ежедневно 71% людей в возрасте 60−70 лет и 96% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

91% взрослых украинцев согласны с тем, что доступ к Интернету для них стал одной из базовых потребностей современного человека, на уровне доступа к питанию, безопасности и т. д. Такого же мнения придерживаются 84% людей с нарушениями слуха и 92% подростков.

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