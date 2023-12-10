Майнер продал биткоины на $43 миллиона, которые добыл 13 лет назад

Майнер продал тысячу биткоинов, приобретенных 13 лет назад, когда цена одной монеты составляла 10 центов. Стоимость продажи криптовалюты составила $43 млн. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на аналитиков CryptoQuant.

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Как отмечает издание, экспертами был обнаружен биткоин-адрес, получивший 999,99 BTC в рамках одной трансакции, после чего монеты были разосланы по разным адресам. В конце концов, весь объем биткоинов был консолидирован по другом адресе, на котором сейчас насчитывается 1028 BTC.

«Судя по характеру трансакции и адреса получателя, мы предполагаем, что этот ранний майнер продал 1000 монет биткоина, отправив их на внебиржевой или кастодиальный сервис», — сообщили аналитики CryptoQuant.

На сегодняшний день стоимость проданных монет составляет более $43 млн. В последний раз эти токены перемещались более 13 лет назад в период с августа по ноябрь 2010 года. Майнер получил их в качестве вознаграждения за добытый блок, и на тот момент их общая стоимость составляла около $100.

Напомним, что на прошлой неделе биткоин впервые за 1,5 года пробил отметку в $40 тыс и сейчас торгуется за $43 780 за одну монету.

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