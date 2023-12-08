Укрзалізниця організувала перевезення вантажівок до Польщі контрейлерним поїздом як альтернативу проїзду через автомобільні пункти пропуску, які наразі заблоковані через страйк польських автоперевізників. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Укрзалізниця почала перевозити фури до Польщі контрейлерними поїздами (відео)
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Зазначається, що над проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами.
Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) — Славкув (Польща). Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов — Грубешів.
«Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу», — заявили в Укрзалізниці.
Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.
Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.
Замовлення перевезення
Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку — до UZ Cargo Poland.
Нагадаємо
6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин».
Згодом до них приєднались й перевізники Словаччини, які організували протест на своїй території.
Протестувальники незадоволені тим, що українським перевізникам скасували дозволи для перетину кордону. Також вони висувають й низку інших вимог:
- посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту»;
- заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу;
- доступ до української системи «Шлях»;
- виділення смуги для порожніх автомобілів;
- ідентифікація автомобілів Євросоюзу в українській системі «єЧерга».
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