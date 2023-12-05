ТОП-5 МФО, которые выдают самые дешевые онлайн-кредиты

Компании-лидеры рейтинга «Минфина» по итогам III квартала 2023 года. Мы познакомим вас с пятеркой лидеров Рейтинга самых дешевых кредитов в МФО от «Минфина» по итогам III квартала 2023 года. Расскажем, что это за компании и почему они заняли в нем самые высокие позиции.

1. CreditKasa

CreditKasa третий раз подряд возглавляет рейтинг «Минфина» и, похоже, не собирается терять эту позицию. Компания в очередной раз набрала максимально возможное количество баллов (35) по итогам шести категорий оценки и продолжает совершенствовать свой сервис. И много интересного в этом плане было сделано за последние несколько месяцев.

Во-первых, введена опция «докредитования». Теперь клиент, в случае необходимости, может добрать деньги в рамках уже открытого кредитного договора.

Во-вторых, с сентября 2023 года клиенты с высокими показателями скоринга и позитивной кредитной историей получили возможность брать займы на большие суммы и более длительные сроки. Соответствующая опция формируется и предлагается им в личном кабинете на этапе получения заявки на кредитование.

В-третьих, с июля по август была проведена акция «Переможне літо», во время которой разыгрывались популярные смартфоны, смарт-телевизоры, а также индивидуальные промокоды со скидками на следующий кредит. Она вызвала немалый интерес, потому что участие в ней принял каждый 5-й клиент, который обращался за кредитом в этот период.

В целом, 3-й квартал 2023 года был для CreditKasa достаточно удачным. Компания увеличила объемы кредитования, а суммарная доля рынка CreditKasa и двух ее суббрендов (Credos, Навсе) достигла примерно 5%.

Что касается категорий оценивания, то больше всего баллов (10) мы давали за самую большую сумму и самый длинный срок кредитования под минимальный процент (0,01%). Здесь CreditKasa получила свои 20 баллов потому, что льготный кредит можно получить более чем на 15 тыс грн и более чем на 25 дней.

«Полнота информации на сайте», «каналы погашения» и «каналы коммуникаций» — критерии, в которых участники могли получить по 4 балла. И здесь у CreditKasa тоже все отлично — то есть плюс еще 12 баллов.

Сайт компании имеет современный и при этом простой дизайн, быструю и понятную авторизацию, краткую анкету, требующую минимального количества действий от клиента. На главной странице и в основном меню клиент может найти 100% необходимой информации (или ссылки на нее): как взять займ, на каких условиях, штрафные санкции за просрочку, условия пролонгации.

Также в наличии вся контактная и юридическая информация, и формы обратной связи.

Клиенты могут обратиться за консультацией по бесплатной горячей линии 0 800 или в онлайн-чат на сайте. Кроме того, получить помощь можно в популярных мессенджерах: Viber, Telegram, Facebook. Кстати, работа службы поддержки CreditKasa была отмечена премией FinAwards 2023, где компания стала лидером в номинациях «Самая лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» и «Самый лучший клиентский сервис».

Погасить кредит можно без комиссий с помощью нескольких удобных форматов: в личном кабинете с помощью платежных систем ApplePay, GooglePay, LiqPay, а также в терминалах Приватбанка, EasyPay, City24 и их сайтах; в кассе банка. Быстрый переход к оплате реализован с главной страницы сайта.

Стоит отметить и то, что у CreditKasa есть мобильные приложения для смартфонов на базе iOS и Android, что значительно упрощает взаимодействие с компанией и пользование ее продуктами.

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2. CreditBox

CreditBox — новое название среди топ-5 Рейтинга «Минфина». Сервис сделал значительный прорыв, поднявшись с 11-го места на второе, по сравнению с итогами оценки компаний во 2-м квартале. Это результат улучшения сразу в 4-х критериях: у CreditBox увеличился срок кредитования под 0,01% с 20 до 30 дней; сумма такого кредита выросла с 10 000 до 20 000 грн; увеличились баллы по показателям «способы погашения кредита» и «прозрачность условий на сайте». Сервис уступает лидеру лишь один балл. Его мы удержали из-за того, что не нашли на сайте данных по условиям пролонгации кредита. Также на разных страницах отличается возможная сумма льготного кредита. По остальным критериям оценки недостатков не выявлено.

3. CreditPlus

По сравнению с предыдущими результатами Рейтинга, CreditPlus потерял одну позицию, опустившись со 2-го на текущее 3 место. Несмотря на то, что набрал такое же количество баллов, что и компания, которая его подвинула, — 34. Дело в том, что, согласно методике оценки, при равном итоговом балле у нескольких компаний мы анализируем его структуру. Более высокое место занимает тот сервис, который выдает самые дешевые кредиты на более длительный срок и на большую сумму. Поэтому на этот раз CreditPlus занял третье место.

Впрочем, он замыкает тройку самых лучших, а это значит, что сервис предоставляет качественные услуги, и, в целом, здесь у него все хорошо. Компания создала информативный сайт с прозрачно определенными условиями кредитования и интегрированным BankID, который освобождает клиентов от лишних манипуляций при регистрации. Консультацию клиенты могут получить по телефону, через онлайн-чат и популярные мессенджеры. Им также доступны разные способы погашения кредита.

4. Credit7

Credit7 — еще один постоянный представитель пятерки самых лучших сервисов. И предпосылок для изменения этого статуса мы пока не видим. Его простой и информативный сайт дает исчерпывающую информацию о суммах, сроках и условиях кредитования.

Но последние три месяца работы компания посвятила обновлению его интерфейса, учитывая все пожелания клиентов. В ближайшее время планируется обновление главной страницы с быстрым доступом в личный кабинет, доработка разделов «новостей компании», «как взять» и «как погасить» кредит.

Изменения будут касаться и личного кабинета клиента. Credit7 уже добавила возможность быстрой регистрации через опцию BankID и загранпаспорт. Также уменьшилось время ожидания решения по кредиту, и увеличился процент положительного ответа в кредитовании для новых клиентов.

Конечно, у сайта есть SSL-сертификат, который обеспечивает защиту данных пользователей, безопасность платежей и предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.

Компания уже выпустила нативное приложение на операционную систему Android, и готовится к запуску на системе IOS. Соответствующие ссылки будут доступны на главной странице сайта.

Совершенствуется система лояльности для постоянных клиентов. Чтобы принять участие в новых акциях, достаточно внести рекомендованный платеж по кредиту на сумму от 1 000 грн, или оформить кредит на эту сумму. Сейчас сервис разыгрывает денежную выплату, равную сумме тела кредита победителя + 500 грн, а также скидки 99% на повторный кредит. Шесть клиентов уже получили денежные выплаты, еще у 20 есть скидка на кредитование в размере 99%.

Із 14.11 стартувала акція до «Black Friday». Призовий фонд — гаджети від Apple (iPhone, AirPods, iPad та Apple Watch) та знижки 99% на повторне кредитування.

С 14.11 стартовала акция к «Black Friday». Призовой фонд — гаджеты от Apple (iPhone, AirPods, iPad и Apple Watch) и скидки 99% на повторное кредитование.

Credit7 — активный участник социальных проектов. Ежемесячно компания отчитывается о помощи Вооруженным Силам Украины, ПЦУ и чувствительным слоям населения. Суммы помощи составляют от 700 000 грн до 900 000 грн. Основную поддержку получают фонды: Донецкая епархия ПЦУ, UNITED 24, «Вернись живым», «Региональный фонд благочестия», «МАРИКЕЙТ», команда фонда FRIDA.

Успехи компании подтверждают вознаграждения по отраслевым премиям. Например, она во второй раз отмечена наградой «DZWINNER», которая присуждается представителям отрасли контактных центров за вклад в развитие индустрии. В этом году компания получила награду эксперта в номинациях «Лучшая команда продаж» и «Лучший супервизор года». Также Credit7 занял второе место в двух номинациях ежегодной премии FinAwards: «Самая лучшая МФО онлайн» и «Самый лучший клиентский сервис МФО».

Как видим, разработчики Credit7 постоянно работают над созданием максимально благоприятных условий для того, чтобы клиент мог удобно и без лишних движений получить необходимый займ.

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5. SelfieCredit

Пятерку лучших замыкает SelfieCredit. Сервис создал информативный сайт, который не перегружает пользователей лишней информацией. При этом все, что нужно знать для получения займа, находится на виду. Одна из его фишек заложена в названии Selfie. Ее суть в том, что для верификации и получения займа клиенту нужно только сделать селфи. Это помогает заполнить анкету для получения микрокредита. Компания получила максимальные баллы в критериях «Максимальный срок», «Каналы погашения», «Каналы коммуникаций», «Поддержка BankID». Один балл мы удержали за максимальную сумму льготного кредита (до 15 тыс. грн включительно).