Криптовалютные операции во время войны в Украине: напрямую и конфиденциально

Во время войны криптовалюты становятся все более популярным средством сбережений и расчетов, а также удобной альтернативой привычным деньгам. И если еще несколько лет назад слово « Биткоин » вызывало страх и казалось каким-то заклинанием для посвященных, то сейчас операции с ним, а также другими криптоинструментами может проводить даже ваша бабушка. Что же нужно знать, чтобы эти операции проходили с наименьшими рисками и наибольшим комфортом? Попробуем разобраться в этом вместе.

Криптовалютные операции во время войны в Украине

Криптовалютный рынок в Украине с началом российского вторжения получил, что называется, второе дыхание. Как и все мировое сообщество, украинцы используют любые пригодные инструменты для борьбы с агрессором, в том числе и криптовалюту. Когда, например, SWIFT-платеж обрабатывается около трех дней, перевести средства в крипте можно в течение 5−10 минут, к тому же, с низкой комиссией, или вообще без. Не говоря уже об анонимности и отсутствии регуляторных ограничений для крипты. Ее использование на этой войне достигло таких масштабов, что по одному из определений от «The Washington Post» события вокруг Украины названы «Первой мировой криптовойной».

График иллюстрирует среднюю комиссию в мире на закупку криптовалюты. В битоматах Shitcoins.club комиссия порой составляет 0%.

Как биткоин помогает приближать победу

Зарубежные продавцы товаров, которые закупают волонтеры для военных и гуманитарных целей, в большинстве соглашаются на криптовалютные сделки, что значительно упрощает процесс закупок без обязательной конвертации в фиатную валюту. В то время как банки существенно тормозят крупные переводы, требуя подтверждения происхождения средств, а ценна порой каждая минута для закупки дорогого дрона или другого необходимого снаряжения. Таким образом, криптофандрейзинг приобретает все большую популярность на уровне с привычными платформами для сбора средств. Быстро и конфиденциально перевести определенную сумму проверенному фонду или доверенному лицу можно несколькими способами:

P2P — переводы между частными лицами, биржа, использование электронных обменников, использование оптовых обменных пунктов. Но есть значительно более простой способ: битомат, или криптомат или биткоин-банкомат. В ряде крупных городов Украины уже работают битоматы и их сеть постоянно расширяется.

Пользоваться битоматом очень просто

1. Для начала заведите себе криптокошелек. Это обычное мобильное приложение, которое легко инсталлируется на телефон. Немало операторов требуют загрузки конкретного приложения и хлопотной регистрации, но есть операторы, которые оставляют выбор за вами — можете скачать то, которое вам нравится и отвечает вашим потребностям. Кошелек имеет два ключа — открытый и закрытый. С помощью открытого ключа кто угодно может перевести вам криптовалюту. А вот закрытым ключом должны пользоваться только вы, чтобы обезопасить себя от несанкционированного снятия средств.

2. Далее найдите ближайшее к вам устройство на карте. Можно также проверить наличие в нем денег и часы работы. Подробная инструкция как купить биткоин в Украине

3. Чтобы купить биткоин или другую криптовалюту в битомате, пользуйтесь подсказками на экране. Вы должны отсканировать код вашего кошелька, чтобы деньги попали по назначению.

4. Выберите комиссию. Чем большее значение комиссии вы выберете, тем быстрее ваши деньги конвертируются в крипту. Эта комиссия не для оператора, а для майнера.

5. Положите деньги в купюроприемник и нажмите «оплатить»

6. В течение 5−10 минут ваши средства должны отобразиться на вашем криптосчете. Если этого не происходит в течение определенного времени, свяжитесь с оператором.

Криптовалюта более защищена от взломов и краж, чем обычные счета. Однако встречаются случаи мошенничества, например, под видом сбора благотворительной помощи. Поэтому следует особенно внимательно проверять информацию и реквизиты. Будьте бдительны, не передавайте посторонним лицам ключ от своего криптокошелька, а также не переводите средства сомнительным лицам.

Для мигрантов и беженцев. Контроль денежных переводов — не ко времени

Национальный банк с началом полномасштабной войны ожидаемо пытался ограничить отток денег из Украины, но подобные манипуляции только стимулировали граждан искать альтернативные пути для вывода собственных сбережений — значительное количество военных мигрантов пользовалось криптопереводами.

Показательный пример такого перевода

Украинское эмигрантское сообщество признано наиболее активным на рынке труда за рубежом, очевидно, что те, кто временно выехали за границу и устроились на работу, тоже хотят сохранить собственные деньги. Также, возвращаясь домой, украинцы все чаще считают более удобным способом конвертировать заработанное в крипту, а уже дома переводить средства в наличность.

Правовое регулирование виртуальных активов

Многие лидеры мнений утверждают, что будущее Украины — за криптовалютами. В самом деле, учитывая то, сколько криптовалютных операций проводится в Украине ежедневно, в частности в битоматах, можно утверждать, что криптовалюты в Украине — прогрессивный путь, при условии, если государство должным образом урегулирует данный сегмент законодательно.

Сейчас в украинском правовом поле фигурируют три основных понятия:

— электронные деньги — как единицы стоимости, хранящиеся в электронном виде, выпущенные эмитентом электронных денег для выполнения платежных операций, которые принимаются как средство платежа другими лицами и являются денежным обязательством такого эмитента электронных денег, в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О платежных услугах»;

— цифровые деньги — электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является НБУ, в соответствии с п. 96 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О платежных услугах»;

— виртуальные активы — как нематериальные блага, являющиеся объектом гражданских прав, имеющие стоимость и выраженные совокупностью данных в электронной форме, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О виртуальных активах».

Для урегулирования этого вопроса еще в марте 2022 года был принят Закон Украины «О виртуальных активах», который до сих пор не вступил в силу.

В то же время определенной интригой в Украине остается Проект Закона 10225 от 07.11.2023 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине. Этим нормативным актом, в частности, будет урегулирован процент налогообложения криптовалютных операций для физических и юридических лиц.

Страна-агрессор обходит санкции с помощью крипты?

К сожалению, все преимущества, которые позволяют быстро, анонимно и в обход банковских преград делать пожертвования в поддержку Украины, могут идентично работать и в пользу агрессора. Конечно, полностью перевести свою экономику на криптовалюту россия не может, однако обходить некоторые санкционные ограничения ей вполне удается. Получается, что участие криптовалюты в российско-украинской войне, бесспорно, важно, но и неоднозначно. С одной стороны, криптодонаты со всего мира помогают украинской армии и пострадавшему гражданскому населению, а с другой — та же анонимность оборачивается другой стороной: врагу удается злоупотреблять возможностями для отмывания средств в обход санкций.

Поэтому, для Украины в состоянии войны, хоть и непросто, но крайне важно как можно быстрее легализовать криптовалютные операции для получения репутационных преимуществ: налаживание механизмов для сбора средств, создание фондов (в том числе и государственных) для использования криптопожертвований, как это и должно быть в прогрессивном цифровом государстве.

Местонахождение Биткои н ATM в Украине

Как найти битомат в Украине — воспользуйтесь картой битоматов

Битомат в Днепре:

Локация: Торговый центр «Appolo», улица Титова, 36, Днепр, 49000, Днепропетровская область.

Описание: В ТЦ «Appolo» на улице Титова, 36 находится биткоин-терминал. Его легко найти возле главного входа в новую часть центра, рядом с информационным стендом. Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.

В битоматах, которые вы найдете на этой карте, операции до 30 000 гривен являются конфиденциальными и не требуют подтверждения личности

Битомат в Киеве:

Локация: ТЦ «Оушен Плаза», улица Антоновича, 176, Киев, 3150, Украина.

Описание: В столичном ТЦ «Оушен Плаза» битомат размещен на нулевом уровне, недалеко от магазина Pazzolini. Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Битомат во Львове:

Локация: ТЦ «СПАРТАК», улица Гетмана Мазепы, 1Б, Львов, Львовская область, 79068.

Описание: Биткоин-терминал во Львове установлен рядом с зоной магазинов и Brocard, под эскалатором. Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Битомат в Одессе:

Локация: ТЦ «Галерия Афина», Греческая площадь, ¾, 65000 Одесса, Одесская область.

Описание: Автомат для покупки биткоинов находится возле магазина «Таврия В» и кассы обмена валют. Время работы: ежедневно с 8:00 до 23:00.