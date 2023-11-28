Карта Red 2.0: Sense Bank возобновил кредитование для новых клиентов

Sense Bank возобновляет кредитование новых клиентов по кредитной карте Red 2.0 . Предложение будет доступно, если загрузить цифровой банк Sense SuperApp и оформить карту Red 2.0 в качестве своего первого продукта. Действующим клиентам оформление кредитных карт было доступно и раньше.

Red 2.0 с кредитным лимитом предоставляет возможность совершать покупки без комиссии на период до 62 льготных дней.

Еще несколько крутых возможностей кредитной Red 2.0 от Sense Bank:

● Купить любые товары партнеров банка в «Легкую рассрочку» — под 0,01% на срок до 24 месяцев.

● Перевести любую покупку в «Моментальную рассрочку» до конца года — от 500 грн без комиссии на 3 месяца.

● Принять участие в программе лояльности Cash'u Club — получая до 6% кэшбека ежемесячно в выбранных категориях, а также 2% кэшбека каждые выходные на все покупки в течение трех месяцев.

«Sense Bank последовательно возвращает продукты и условия, подвергшиеся ограничениям после введения военного положения. Наша команда считает честью принимать участие в восстановлении рынка Украины и возможностей людей. Банк продолжит заниматься этим и дальше», — отметила Инна Тютюн, Член Правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.

Детальнее о продукте: https://sensebank.ua/credit-cards/red2

Sense Bank — один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке трудятся около 4 тыс. сотрудников.