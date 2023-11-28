Как оплатить авто на аукционе в США или ЕС

В Украине восстанавливается рынок б/у автомобилей из-за рубежа. Но из-за развязанной россией войны и введения целого ряда ограничений на трансграничные денежные переводы оплатить такую покупку сегодня непросто. Впрочем, есть сервисы, которые позволяют это сделать просто и безопасно. Итак, какие сейчас действуют правила переводов за границу, и как оплатить желанное авто на американском или европейском аукционе?

В октябре 2023 года украинцы зарегистрировали почти 22 000 легковых автомобилей, пригнанных из других стран. Согласно данным Института исследований автомобильного рынка, это рекорд текущего года. Иностранные аукционы и другие площадки предлагают немало выгодных лотов, что позволяет украинцам существенно экономить на покупке транспортного средства. Даже с учетом стоимости его доставки и ремонта, потому что, как правило, к нам едут именно «битки». Поэтому спрос на б/у автомобили из-за границы стремительно рос до войны и восстанавливается даже во время нее.

Но покупка авто за пределами страны — достаточно сложный процесс, который состоит из нескольких этапов. У каждого из них есть свои нюансы и они требуют подготовки, знания определенных правил и нормативных документов. Машину нужно выбрать, доставить, растаможить. И, конечно, ее нужно оплатить. Если до февраля 2022 года с последним у украинцев проблем не возникало, то сегодня действуют ограничения на вывод за границу валюты, отправление SWIFT, SEPA-платежей и даже на перевод гривны на карточные счета. Это значительно усложняет покупку чего-либо за границей.

Действующие ограничения

Сразу после полномасштабного вторжения НБУ ввел ограничения на переводы за пределы Украины. Логичное и оправданное решение, целью которого было удержать в стране иностранную валюту, снизить давление на международные резервы и контролировать курс гривны. За полтора года войны оно несколько раз пересматривалось, но лишь в сторону более жесткого контроля. Рассмотрим несколько доступных для украинцев вариантов трансграничных денежных переводов и возможность их применения для покупки авто за пределами страны.

SWIFT

Осуществлять SWIFT-переводы валюты за границу украинцы сегодня могут только в следующих случаях:

приобретение определенных товаров для военных;

оплата обучения;

оплата лечения и транспортировки больных;

покрытие расходов на возврат тела умершего за границей;

уплата алиментов;

выполнение обязательств по внешним кредитам и займам.

Как видим, здесь без вариантов. Проплатить инвойс с автомобильного аукциона в США через SWIFT из Украины точно не удастся.

Р2Р-переводы

Переслать деньги за границу с помощью Р2Р-переводов можно, но здесь также существуют ограничения. Переводы валюты с карт украинских банков на карты иностранных возможны только в эквиваленте 100 тыс. гривен в месяц ($2,6 тыс). Есть вариант пересылать гривну, тогда лимиты значительно больше: до $10−25 тыс. в месяц (в зависимости от банка). Но в этом случае получатель денег за границей также должен быть клиентом украинского банка и у него должна быть гривневая карта.

Ну, и проблема в том, что это Р2Р-переводы. То есть, когда речь идет о покупке авто, они могут пригодиться только, если у покупателя за границей есть доверенное лицо — человек, которому можно без опасений перевести большую сумму и который потом внесет все нужные платежи. Такие связи есть далеко не у всех.

Наличные

Выезжая за границу, каждый гражданин Украины имеет право без декларирования вывозить наличные деньги в эквиваленте до €10 тыс. Можно и больше, но тогда придется подтвердить происхождение средств: квитанции об их снятии с собственного счета в банке, договоры купли-продажи и т. д. Но даже если наличные деньги со всеми подтверждающими документами уже на руках, есть другая проблема — возможность самого выезда. Из-за военного положения у подавляющего большинства желающих купить авто ее нет.

Криптовалюта

Здесь тоже есть нюансы. Никаких ограничений на переводы крипты в Украине не существует. Но они установлены на операции по ее покупке — 100 тыс. грн в месяц. Более того, купить крипту даже в пределах этого лимита сейчас крайне трудно. Из-за постановления НБУ (№ 14 от 1 марта 2023 года) банки ужесточили правила своего финмониторинга, и теперь операции по покупке крипты и ее обратному обмену на фиатные деньги трактуются ими, как высокорисковые, и блокируются.

Таким образом, украинские криптоинвесторы остались без возможности как пополнять свои счета, так и забрать с них деньги. Если вы один из них, и у вас уже есть необходимая для уплаты авто сумма в цифровой валюте, проблем с ее переводом за границу возникнуть не должно. Если же ее предварительно нужно покупать, то они, скорее всего, появятся.

Так как оплатить авто?

Многие просто обращаются в салоны или к компаниям-посредникам, которые занимаются подбором авто из-за границы «под ключ». Те контролируют все этапы процесса, включая расчет, за который часто берут собственную комиссию. Как именно он происходит — подробностей они, как правило, не раскрывают.

Впрочем, при желании заказчик автомобиля всегда может оплатить его самостоятельно, не переплачивая салону за финансовое «посредничество». Для этого стоит воспользоваться услугами специализированного сервиса. Например, такого, как компания 1654.exchange, которая сегодня обеспечивает проведение SWIFT- и SEPA-платежей по всему миру. В частности, с ее помощью можно осуществить и оплату инвойса с автомобильного аукциона. А при необходимости, и остальных других платежей, связанных с доставкой авто.

Работает это очень просто. Клиент обращается в одно из отделений 1654.exchange, которые уже есть во всех областных центрах Украины, и передает компании наличные деньги. Она, в свою очередь, проводит оплату по инвойсу или договору. Все. Таким образом можно оплатить приобретение не только авто, но и недвижимости и любых других товаров за рубежом.

Сервис также позволяет переводить средства для родных за границей. Получатель может забрать перевод или той валютой, в которой он осуществлялся, или, при необходимости, сразу конвертировать его в другую. К примеру, получить перевод не в гривне или долларах, а получить евро. Ограничений по сумме переводов пока нет.

Резюмируя. Простой и понятный сервис 1654.exchange может существенно упростить жизнь украинцам, у которых есть необходимость оплатить любой актив за границей, или же просто перевести деньги за пределы страны. Следить за новостями компании и текущими тарифами можно на ее официальном телеграм-канале.