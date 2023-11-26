Кийосаки снова призывает покупать золото и биткоин из-за инфляции

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки призвал инвестировать в золото, серебро и первую криптовалюту на фоне растущей инфляции в США. Об этом он написал в соцсети Х.

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Что рекомендует Кийосаки

«Настоящие капиталисты снижают цены, вызывая дефляцию. Марксисты повышают цены, вызывая инфляцию. Наши лидеры — марксисты, поэтому у нас инфляция. Защитите себя от марксистских лидеров. Запасайтесь золотом, серебром и биткоином, а не долларами», — написал он.

TRUE CAPITALISTS bring prices down causing DEFLATION. MARXISTS raise prices causing INFLATION. Our leaders are Marxists which is why we have inflation. Protect yourself from our Marxist leaders. Save Gold, Silver, Bitcoin not dollars. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 22, 2023

Напомним

Кийосаки не впервые призывает подписчиков выбирать альтернативные варианты инвестиций. В сентябре 2022 года он спрогнозировал «величайший крах в истории», а в октябре — порекомендовал покупать первую криптовалюту и другие цифровые активы на фоне растущей ставки ФРС.

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В феврале 2023 года предприниматель предсказал рост биткоина до $500 000 к 2025 году и назвал его лучшей страховкой в нестабильные времена, но предупредил о волатильности актива.

Напомним, в марте Кийосаки призвал купить цифровое золото и драгметаллы перед «аварийной посадкой» на фоне проблем у американских банков. Предприниматель повторил свои рекомендации в апреле и мае.

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