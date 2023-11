Кийосаки снова призывает покупать золото и биткоин из-за инфляции

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Настоящие капиталисты снижают цены, вызывая дефляцию. Марксисты повышают цены, вызывая инфляцию. Наши лидеры — марксисты, поэтому у нас инфляция. Защитите себя от марксистских лидеров. Запасайтесь золотом, серебром и биткоином, а не долларами», — написал он.

TRUE CAPITALISTS bring prices down causing DEFLATION. MARXISTS raise prices causing INFLATION. Our leaders are Marxists which is why we have inflation. Protect yourself from our Marxist leaders. Save Gold, Silver, Bitcoin not dollars.