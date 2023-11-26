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26 ноября 2023, 16:30 Читати українською

Кийосаки снова призывает покупать золото и биткоин из-за инфляции

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки призвал инвестировать в золото, серебро и первую криптовалюту на фоне растущей инфляции в США. Об этом он написал в соцсети Х.

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки призвал инвестировать в золото, серебро и первую криптовалюту на фоне растущей инфляции в США.
Фото: cryptocurrency.tech

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Что рекомендует Кийосаки

«Настоящие капиталисты снижают цены, вызывая дефляцию. Марксисты повышают цены, вызывая инфляцию. Наши лидеры — марксисты, поэтому у нас инфляция. Защитите себя от марксистских лидеров. Запасайтесь золотом, серебром и биткоином, а не долларами», — написал он.

Напомним

Кийосаки не впервые призывает подписчиков выбирать альтернативные варианты инвестиций. В сентябре 2022 года он спрогнозировал «величайший крах в истории», а в октябре — порекомендовал покупать первую криптовалюту и другие цифровые активы на фоне растущей ставки ФРС.

Читайте: Биткоин обновил годовой максимум: цена пробила $38 тысяч

В феврале 2023 года предприниматель предсказал рост биткоина до $500 000 к 2025 году и назвал его лучшей страховкой в нестабильные времена, но предупредил о волатильности актива.

Напомним, в марте Кийосаки призвал купить цифровое золото и драгметаллы перед «аварийной посадкой» на фоне проблем у американских банков. Предприниматель повторил свои рекомендации в апреле и мае.

Читайте: Роберт Кийосаки дал инвесторам совет, как не утонуть с «кораблем дураков»

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+60
Qwerty1999
Qwerty1999
26 ноября 2023, 18:08
#
13 июня 2022 года, Кийосаки выбрал новую многообещающую
инвестицию — консервированный тунец:

«Лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью. Инфляция скоро взлетит.
Вы не можете есть золото, серебро или биткоин. Вы можете есть
консервированный тунец и фасоль. Самое главное — это еда.»

https://minfin.com.ua/2022/06/17/87289357/


Прошёл всего год, а у него опять изменились приоритеты в инвестировании…
+
+15
Три літри
Три літри
26 ноября 2023, 23:01
#
Діду зливає біток?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
27 ноября 2023, 7:46
#
Він об'ївся тунцем та квасолею,
от і змінив приорітети в інвестуванні.
+
0
arena22
arena22
26 ноября 2023, 23:35
#
А що Арістовіч та козак Гаврілюк кажуть з цього приводу? Треба вже всіх експертів почути
+
0
Nikolay K
Nikolay K
27 ноября 2023, 3:17
#
1−2 неділі і біток 100к :-)
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