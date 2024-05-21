Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне. Дипломаты интенсивно работают с Венгрией, чтобы она прекратила сопротивление членству в союзе нашего государства. Об этом пишет издание Politico.
Официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 25 июня — Politico
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Официальные лица Брюсселя настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже на следующий месяц, сообщают источники издания, знакомые с этим вопросом.
Пять дипломатов на условиях анонимности заявили, что переговоры начнутся 25 июня.
Лидеры ЕС заявили президенту Владимиру Зеленскому в декабре прошлого года, что хотят, чтобы Украина и Молдова присоединились к союзу. Но формальная юридическая процедура начала переговоров о членстве была задержана из-за сопротивления Венгрии.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Это была бы огромная польза для Украины- понять , что ЕС нам не светит и что надо самим строить страну без надежд на подачки от «дяди»