Официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 25 июня — Politico

Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне. Дипломаты интенсивно работают с Венгрией, чтобы она прекратила сопротивление членству в союзе нашего государства. Об этом пишет издание Politico.

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Официальные лица Брюсселя настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже на следующий месяц, сообщают источники издания, знакомые с этим вопросом.

Пять дипломатов на условиях анонимности заявили, что переговоры начнутся 25 июня.

Лидеры ЕС заявили президенту Владимиру Зеленскому в декабре прошлого года, что хотят, чтобы Украина и Молдова присоединились к союзу. Но формальная юридическая процедура начала переговоров о членстве была задержана из-за сопротивления Венгрии.