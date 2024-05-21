Ryanair получил рекордную прибыль в прошлом году

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair объявила о своей лучшей годовой прибыли за всю историю работы компании, сообщает CNBC.

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Авиакомпания заявила, что ее прибыль за весь год после уплаты налогов увеличилась на 34% до 1,92 миллиарда евро (2,09 миллиарда долларов США).

Ирландский лоукостер Ryanair также объявил о программе обратного выкупа акций на сумму 700 миллионов евро.

Доход лоукостера вырос на 25% по сравнению с прошлым годом до 13,44 миллиарда евро, в то время как авиакомпания обслужила 184 миллиона пассажиров, что на 23% больше, чем до пандемии коронавируса.

Вместе с тем, увеличение пассажиропотока и рост тарифов помогли Ryanair преодолеть скачок с расходами: операционные расходы компании выросли на 24% по сравнению с прошлым годом, а счет авиакомпании за топливо вырос на 32%.