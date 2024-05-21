Рост реального ВВП Украины в апреле замедлился до 4,1% — ИЭД

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле 2024 года замедлился до 4,1% к апрелю прошлого года из-за российских атак на украинскую энергосистему по сравнению с 4,8% в марте, 5% в феврале и 5,2% в январе. Об этом говорится в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

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«Из-за усиления обстрелов повреждена значительная часть маневровой генерации, что повлекло за собой выключение электроэнергии для бизнеса и населения. Ограничение электроснабжения приведет к дальнейшему снижению темпов прироста ВВП», — прокомментировала обнародованные данные ведущая научная сотрудница ИЭД Александра Бетлий.

Среди положительных новостей она выделила рост экспорта и импорта благодаря лучшей логистике как Украинским морским коридором, так и автомобильным транспортом, хотя в апреле железнодорожные перевозки сократились на 5% к марту этого года и на 29% к апрелю-2023 — до 15,2 млн тонн.

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Рост реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в перерабатывающей промышленности в апреле составил 10%, тогда как в добывающей — около 3%. Лучшая логистика способствовала оживлению результатов деятельности металлургии и добыче железной руды.

По оценкам института, высокими были темпы роста ВДС в строительстве, что частично связано со строительством фортификационных сооружений, в то время как темпы роста торговли замедлились до 3% на фоне более высокой статистической базы.

Напомним

«Минфин» писал, в Минэкономики прогнозируют, что, несмотря на войну, украинская экономика в 2024 году, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, хотя российские ракетные обстрелы могут ухудшить этот показатель.