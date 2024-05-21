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21 мая 2024, 18:45 Читати українською

Глава Минфина США попросила немецкие банки усилить соблюдение санкций против россии

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против россии и пресечь попытки обойти их во избежание потенциальных санкций, которые могут перекрыть доступ к доллару. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против россии и пресечь попытки обойти их во избежание потенциальных санкций, которые могут перекрыть доступ к доллару.

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В начале встречи с банкирами Еллен заявила, что новые полномочия Казначейства США применять к банкам вторичные санкции, если они способствуют российским военным операциям, помогли сорвать усилия россии по закупке товаров, необходимых для ее войны в Украине, но необходимо приложить больше усилий.

«Я призываю все присутствующие здесь институты принять усиленные меры по соблюдению законодательства и усилить внимание к попыткам россии уклониться от него», — сказала Еллен в подготовленном выступлении для встречи во Франкфурте-на-Майне.

В непривычно прямом предупреждении она призвала руководителей контролировать соблюдение санкций иностранными филиалами и дочерними компаниями своих банков, а также обратиться к иностранным клиентам банков-корреспондентов с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высокой степенью риска.

Источник: Минфин
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