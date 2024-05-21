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21 мая 2024, 17:46 Читати українською

Фонд поддержки энергетики Украины вырос до 438 миллионов евро

По состоянию на 21 мая анонсированные и перечисленные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины превышают 438 млн евро. Об этом сообщает Министерство энергетики.

По состоянию на 21 мая анонсированные и перечисленные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины превышают 438 млн евро.
Фото:depositphotos

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«В настоящее время сумма взносов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) выросла до более чем 438 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что анонсированный вклад Австрии в фонд будет использован для восстановления энергетических объектов, пострадавших от недавних российских атак.

Это уже второй транш страны в Фонд поддержки энергетики. Первый взнос составил 10 млн евро, на которые была приобретена паровая турбина для одной из ТЭЦ, масла, а также спецтехника — автогидроподъемники, экскаваторы-погрузчики, бурильно-крановые установки, автоподъемники, стрелковый полновозвратный кран.

Напомним

Правительство Австрии выделит 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины с целью восстановления поврежденной российскими ударами украинской энергетической инфраструктуры.

Источник: Минфин
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