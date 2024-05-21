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21 мая 2024, 19:03 Читати українською

В системе «Прозорро.Продажи» прошли первые онлайн-аукционы по продаже санкционного имущества

Сегодня, 21 мая, в государственной электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» состоялись первые онлайн-аукционы по продаже конфискованных квартир коллаборантов, объявленные Фондом госимущества (ФГИУ). Об этом сообщает прессслужба «Прозорро.Продажи».

Сегодня, 21 мая, в государственной электронной торговой системе «Прозорро.
Фото: «Прозорро.Продажі»

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«Торги по реализации имущества одного из российских олигархов и коллаборантов состоялись впервые в системе «Прозорро.Продажи», которая позволяет прозрачным и открытым способом продавать все активы, связанные со страной-агрессором. Это повторные торги по продаже квартир, на которых стоимость объектов вдвое снижена.

Несмотря на это, всего 11 участников пришли бороться за санкционное имущество. Конкуренция участников на торгах позволила повысить стартовую цену, и после заключения сделок по результатам онлайн-аукционов в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступит более 6,9 млн гривен", — прокомментировал Сергей Бут, СЕО «Прозорро.Продажи».

Стоимость квартиры, принадлежавшей Михаилу Шелкову, стартовала на торгах почти с 3,8 млн грн. За нее соревновались два участника, самой высокой стала ставка более 4 млн грн. Четырехкомнатное жилье площадью 175.5 кв. находится в здании с закрытой территорией в Приморском районе Одессы.

Квартиру Владимира Сальдо ФГИ выставил на торги со стартовой ценой почти 1,9 млн грн. В результате конкуренции из 9 участников ее финальная стоимость составила более 2,9 млн. грн. Недвижимость площадью около 130 м кв. находится недалеко от пляжа Аркадия в Одессе.

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Победители аукционов имеют 20 рабочих дней в оплату стоимости лотов после дня завершения аукциона. Договор купли-продажи подписывается только после поступления средств на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

«В Фонде госимущества Украины сегодня в обработке 753 единицы санкционного имущества. Это квартиры и дома, предприятия и заводы, нежилые помещения, автомобили и даже паркоместа», — отметил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Источник: Минфин
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