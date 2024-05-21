ЕС одобрил передачу активов рф, гривна обновляет минимумы: главное за вторник

Во вторник, 21 мая, Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов россии. В этом году эта сумма может составить 3 млрд евро. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. 90% средств будет направлено на военную поддержку.

Официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 25 июня

Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне. Дипломаты интенсивно работают с Венгрией, чтобы она прекратила сопротивление членству в союзе нашего государства.

Нацбанк поднял официальные курсы доллара и евро до новых максимумов

Национальный банк Украины установил на 22 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,8052 грн/$, а официальный курс евро на уровне 43,26 грн. Это новые максимумы.

«Доступные кредиты 5−7−9%» урезали: кто выпал из программы и какие альтернативы

С начала мая 2024 года правительство серьезно усилило условия по основной кредитной программе для украинского бизнеса — «5−7−9%». Власти делают все, чтобы банкиры активнее переводили ФЛПов и корпоративных заемщиков с «5−7−9%» на свои кредитные продукты и сокращали нагрузку на бюджет.