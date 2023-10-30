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30 октября 2023, 17:46 Читати українською

Роберт Кийосаки дал инвесторам совет, как не утонуть с «кораблем дураков»

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвесторам подготовиться к величайшей катастрофе в мировой истории на финансовых рынках и изменить структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний. Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвесторам подготовиться к величайшей катастрофе в мировой истории на финансовых рынках и изменить структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний.
Фото: cryptocurrency.tech

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Совет Кийосаки

Кийосаки напомнил об обычном для финансовых экспертов совете делить инвестируемые средства между облигациями и акциями в пропорции 60/40.

«В 2024 году инвесторы с соотношением портфеля 60/40 проиграют больше всего», — предупредил он, сравнив таких инвесторов с пассажирами «корабля дураков» (картина «Корабль дураков» — одно из наиболее известных произведений Иеронима Босха, которое хранится в парижском Лувре).

Кийосаки предложил инвесторам пересмотреть состав своих портфелей, чтобы не утонуть вместе с этим «кораблем».

По мнению Кийосаки современный антикризисный портфель должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоинов и на 25% из акций нефтяных компаний и недвижимости.

«Такая структура, возможно, и позволит вам пережить величайшую катастрофу в мировой истории», — написал он.

Напомним

В сентябре Роберт Кийосаки предупредил, что американские рынки акций, облигаций и недвижимости могут рухнуть, а участники торгов начнут скупать золото, серебро, а также биткоин.

По его словам, Америка разорена и инвесторам стоит вложиться в защитные активы, пока на рынках не начался обвал. Ранее он также заявлял, что инфляция в США стала системной проблемой и инвесторы должны начать защищаться от нее, покупая конкретные реальные активы.

В марте 2023 года Кийосаки предположил, что следующим после американских банков Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital рухнет швейцарский Credit Suisse. «Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится», — сказал он.

Испытывающий проблемы Credit Suisse в марте 2023 года был поглощен швейцарским банком UBS.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
30 октября 2023, 18:14
#
Нормальна порада. Правда дураки як завжди посміються, похейтять Роберта, а порадою так і не скористаються.
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